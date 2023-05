Indice de performance logistique : le Tchad absent du classement

Dans son dernier rapport sur l'indice de performance logistique, la Banque mondiale (BM) a publié une liste de 139 pays classés selon six critères clés. Malheureusement, le Tchad ne figure pas sur cette liste, tandis que la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, tous deux membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), y sont présents. Les six critères d'évaluation comprennent l'efficacité du dédouanement et du passage des frontières, la qualité de l'infrastructure liée au commerce et au transport, la commodité avec laquelle les envois internationaux peuvent être traités à des prix compétitifs, la compétence et la qualité des services logistiques, la possibilité de suivre et de tracer les envois, et la fréquence à laquelle les envois atteignent les destinataires dans les délais de livraison prévus ou escomptés.



Il convient de noter que la BM collecte les informations relatives aux facilités logistiques auprès des transitaires et des entreprises de transport, et non auprès d'experts ou d'analystes du secteur public. Certains pays africains sont absents du classement, dont le Tchad.



Néanmoins, plusieurs pays africains figurent sur la liste, l'Afrique du Sud étant en tête du classement, suivie du Botswana et de l'Égypte. Le Bénin est en tête de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, on peut citer la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. L'indice de performance logistique aide les pays en développement à identifier les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées pour stimuler leur compétitivité.



En regardant les résultats, l'absence du Tchad au classement confirme son manque d'opportunités en matière de commerce international en raison de la mauvaise qualité des infrastructures routières. À cela s'ajoute le manque de voies maritimes, une absence justifiée. Les autorités tchadiennes doivent envisager une politique d'infrastructures modernes, améliorer les services de dédouanement et répondre à d'autres critères pour relever le défi dans le prochain classement.