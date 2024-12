AFRIQUE Industrie pétrolière et gazière : L'AEC exhorte la Côte d'Ivoire à continuer d'être une terre d'accueil pour les investissements

La Côte d'Ivoire est en train de devenir un acteur clé du secteur pétrolier et gazier en Afrique de l'Ouest, avec des projets majeurs tels que Baleine et des partenariats solides qui stimulent la croissance et augmentent la capacité de production.

La Côte d'Ivoire est en train de devenir une puissance dans l'industrie pétrolière et gazière de l'Afrique de l'Ouest, grâce à un cadre réglementaire solide, à des conditions fiscales attrayantes et à des partenariats novateurs. Doté d'importantes réserves d'hydrocarbures et de politiques progressistes, le pays a attiré les investissements d'entreprises énergétiques de premier plan, consolidant ainsi son statut de plaque tournante régionale pour la production et l'exploration énergétiques. La Chambre africaine de l'énergie (AEC) salue les efforts de la Côte d'Ivoire pour créer un environnement propice à l'épanouissement des compagnies pétrolières.



Cette semaine, l'AEC participe à la conférence SIREXE 2024 à Abidjan. Dirigée par le président exécutif NJ Ayuk, la chambre s'est engagée auprès de sociétés de services mondiales telles que Halliburton, Africa Global Logistics, Sahara Group et SLB, les encourageant à donner la priorité à l'expansion et à l'innovation. L'AEC s'est engagée à soutenir les initiatives de la Côte d'Ivoire visant à réduire la pauvreté énergétique, à promouvoir le potentiel local et à favoriser le développement économique. Alors que le pays continue d'étendre son rôle dans le secteur régional du pétrole et du gaz, l'AEC souligne l'importance de s'assurer que la transition énergétique inclut le pétrole. Il est essentiel que les acteurs de l'industrie plaident en faveur d'une transition juste qui reconnaisse l'importance continue du pétrole dans l'avenir énergétique de l'Afrique tout en passant à des sources d'énergie plus durables.



Les politiques rigoureuses de la Côte d'Ivoire ont permis aux compagnies pétrolières de mener à bien des projets de grande envergure. Le champ de Baleine, dirigé par Eni et la compagnie pétrolière nationale Petroci, est un excellent exemple de ce qui est possible lorsque l'innovation rencontre une gouvernance efficace. Le champ produit actuellement plus de 22 000 barils par jour (bpj) et est prêt à s'étendre considérablement. Premier projet d'hydrocarbures net-zéro (scope 1 et 2) en Afrique, le projet progresse avec l'arrivée d'infrastructures critiques - le FPSO Petrojarl Kong et le FSO Yamoussoukro - qui devraient porter la production à 60 000 bpj et ajouter 70 millions de pieds cubes de gaz d'ici à la fin de 2024. Le projet comprend le tout premier FPSO à consommation nette zéro du continent. Cette approche durable est ce dont le continent a besoin. Des entreprises telles qu'Eni utilisent des solutions à faible émission de carbone non seulement pour opérer, mais aussi pour donner la priorité à la décarbonisation. C'est ce qui les distingue. Le partenariat de Petroci dans ce projet souligne son rôle central dans la réalisation des ambitions énergétiques de la Côte d'Ivoire.



Outre le champ de Baleine, Eni a fait une découverte importante en mars 2024 dans le bloc C1-205 - connu sous le nom de Calao - qui est estimé contenir jusqu'à 1,5 milliard de barils de pétrole. Cette découverte devrait générer des revenus substantiels et créer plus de 8 000 emplois. La Côte d'Ivoire prévoit de commencer à exploiter le gisement de Calao d'ici 2026, renforçant ainsi la sécurité énergétique et la croissance économique du pays.



Parallèlement à l'avancement des projets, la Côte d'Ivoire renforce également ses politiques en matière de potentiel local. Le gouvernement a récemment approuvé en principe la politique nationale de potentiel local en amont, qui vise à réduire la dépendance à l'égard de l'expertise étrangère en renforçant les capacités nationales. Cette politique fait actuellement l'objet de consultations dans toutes les régions, ce qui reflète l'engagement du pays à favoriser la souveraineté économique et à renforcer son secteur énergétique. En tant que porte-parole du secteur énergétique africain, l'AEC salue les efforts du gouvernement pour faire avancer la politique de potentiel local, en soulignant la nécessité pour les opérateurs pétroliers d'accroître l'embauche, la formation et la passation de contrats au niveau local.



Le pays renforce également sa position grâce à des partenariats internationaux. En août 2024, le ministère ivoirien des mines, du pétrole et de l'énergie a signé des accords de partage de la production (PSA) avec Eni pour quatre blocs offshores, promettant un investissement de 80 millions de dollars dans l'exploration sur trois ans. De même, l'exploration à terre a été stimulée par la signature d'accords de partage de la production entre le ministère et Elephant Oil pour trois blocs, ce qui a permis de diversifier davantage le portefeuille énergétique de la Côte d'Ivoire et d'exploiter le potentiel d'hydrocarbures à terre.



Les campagnes d'exploration ont révélé des gisements substantiels dans tout le pays et des partenariats internationaux clés continuent de faire progresser le secteur pétrolier et gazier de la Côte d'Ivoire. En mars 2024, Vaalco Energy a acquis une participation de 27,39 % dans le champ Baobab par le biais de son achat de Svenska Petroleum Exploration, évalué à 66,5 millions de dollars. Le champ Baobab, situé au large de la Côte d'Ivoire, devrait ajouter une capacité substantielle aux opérations de Vaalco. De même, en novembre 2023, Ice Oil & Gas a signé un PSA avec Petroci pour le bloc offshore CI-705, poursuivant l'exploration dans la région de Grand Lahou avec un engagement d'investissement de 40 millions de dollars au cours des sept prochaines années. Pour renforcer son empreinte énergétique, Murphy Oil a signé des contrats de partage de production pour cinq blocs en Côte d'Ivoire en juin 2023, couvrant à la fois des zones en eaux peu profondes et en eaux profondes. Les activités de la société comprennent le développement du champ de gaz et de pétrole léger en eaux profondes de Paon dans le bloc CI-103 et l'évaluation du potentiel des forages précédents dans les blocs CI-531 et CI-709.



Les efforts de la Côte d'Ivoire pour se positionner en tant que centre régional du pétrole et du gaz vont au-delà de la production. Le ministère a identifié 26 blocs disponibles à la location et accélère la certification des réserves dans les blocs existants. Les opportunités en aval abondent également, Petroci étant le fer de lance de projets dans le raffinage et la pétrochimie. Notamment, la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), la société nationale de raffinage de Côte d'Ivoire, joue un rôle central dans la satisfaction de la demande croissante d'énergie du pays, ce qui souligne l'importance du développement en aval pour soutenir la stabilité énergétique et la croissance économique à long terme.



« La Côte d'Ivoire n'est pas seulement un acteur clé du secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest, c'est aussi un modèle pour l'avenir du développement pétrolier et gazier en Afrique. Avec ses politiques progressistes, son engagement en faveur du potentiel local et sa volonté d'embrasser l'innovation, la Côte d'Ivoire se positionne comme un phare de la croissance durable et inclusive », a déclaré Ayuk. « Il est essentiel de continuer à développer ces partenariats, d'investir dans les infrastructures et de veiller à ce que la croissance profite au pays et à l'ensemble du continent africain. »





