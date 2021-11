Information numérique : Fridolin Ngoulou fait l’état des lieux en RCA dans un livre

« Les enjeux de l’information numérique en Centrafrique », tel est le titre de l’ouvrage qui vise à présenter d’une manière générale, l’environnement des médias en République centrafricaine (RCA). Ceci en dépit du manque considérable de travaux sur les médias, observé dans ce pays d’Afrique centrale. Ce secteur présente des défis énormes à relever pour permettre un développement des médias dans son ensemble.



Il s’agit ici de situer les défis de l’information numérique dans un environnement où la presse en ligne est confrontée aux problèmes liés à la connexion internet, à l’hébergement, à l’électricité mais aussi au manque de formation de spécialistes dudit secteur. Sans ces contraintes, l’instauration de l’information numérique aurait pu servir pour ce pays enclavé et sous-développé. Les médias en ligne en RCA demeurent un secteur vierge et aucune étude sérieuse sur ces questions n’a été menée à ce jour sur le pays.



Avec 5 % du taux de pénétration de l’internet dans un pays de 5 millions d’habitants, les défis sont énormes mais les opportunités se présentent à tous les niveaux de l’information numérique proprement médiatique, au secteur du commerce en ligne, en passant par les opportunités visant un désenclavement réel du pays à travers l’Internet pour tous. L’objectif final visé, à travers ce livre, est de fournir un ouvrage traitant de l’information numérique en Centrafrique. L’ouvrage 128 pages est édité par Les Editions de l’Oubangui.,



Reconnu plus au nom de Fridolin Ngoulou, l’auteur Jean Fridolin Ngoulou Kengo est journaliste de formation, spécialiste du Web et des médias sociaux. Titulaire d’une licence en Sciences de l’Information et de la Communication, option journalisme, obtenue en 2012, il a travaillé comme journaliste au sein du Réseau Médias Africains pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (REMASTP/CA,) avant d’intégrer en avril 2014 le Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme (RJDH). C’est là où il prit le goût du journalisme Web. Jean Fridolin Ngoulou Kengo a servi dans ce réseau comme journalisme webmaster,



Rédacteur en chef et directeur des informations et de la production, avant de s’envoler en France en 2019 pour suivre des études en master à l’Ecole Publique de Journalisme de Tours (EPJT). De retour au pays, il a fondé l’entreprise Oubangui Médias, en mars 2021. Par ailleurs, Fridolin Ngoulou est correspondant et analyste pour plusieurs agences de presse internationales.