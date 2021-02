AFRIQUE Infrastructures : Denis Sassou N'Guesso visite quelques chantiers à Brazzaville

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 2 Février 2021

Les chantiers du centre commercial « Brazzaville Mall » et du Mémorial de l’Histoire du Congo, situés au quartier Mpila puis ceux du siège du nouveau parlement, à quelques encablures de l’Institut français du Congo (IFC) ont atteint un niveau très avancé. Le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso les a visités, le 1er février 2021, en début de soirée, en présence du premier ministre, Clément Mouamba et de quelques membres du gouvernement.



L’un des plus grands projets de coopération réalisé en Afrique sub-saharienne sous forme de dons par la Chine se trouve être le nouveau siège du parlement congolais. Le président Denis Sassou N’Guesso est allé toucher du doigt le niveau d’avancement des travaux de ce chantier dont la première pierre a été posée le 22 mai 2027 par le président de la République du Congo.



Les présidents des deux chambres du parlement, Pierre Ngollo (Sénat) et Isidore Mvouba (Assemblée nationale), ainsi que le premier ministre et quelques membres du gouvernement ont accompagné le chef de l’Etat dans cette visite qui lui a permis de se faire une idée sur le niveau d’exécution des travaux de ce chantier qui s’étend sur une superficie totale de 24 408 mètre carrés.



La visite a commencé par les deux blocs avec deux bâtiments similaires de trois étages dotés d’une salle des conférences de 300 places pour le Sénat et de celle de 503 places pour l’Assemblée nationale. Le Chef de l’Etat et sa délégation ont également visité les bureaux des présidents des deux chambres, la salle polyvalente reliant les deux blocs et les locaux techniques.



Le centre commercial « Brazzaville Mall »



Le président de la République a terminé cette visite avec un sentiment de satisfaction, avant de poursuivre la route vers le centre commercial « Brazzaville Mall » à Mpila dans le 6ème arrondissement de Brazzaville, Talangaï.



Ici, le chantier du Mémorial de l’histoire du Congo, construit sur l’épicentre de la déflagration du 04 mars 2012 a inauguré la visite du chef de l’Etat qui est accompagné du premier ministre, Clément Mouamba et de quelques membres du Gouvernement. Conçu pour rendre hommage aux victimes de cet événement malheureux, ce Mémorial a une architecture de type R+2. Il est constitué de trois bâtiments en forme de flèche et d’un rez-de-chaussée, d’un hall, d’une salle d’exposition d’objets d’art.



Le centre commercial, « Brazzaville Mall » a constitué le clou de cette visite des chantiers. Une projection vidéo a permis d’édifier le chef de l’Etat et sa délégation sur les activités qui seront développées sur ce site. Hormis l’espace réservé au centre d’achats et aux restaurants ainsi qu’aux cafés, « Brazzaville Mall » comporte également des bâtiments dédiés aux services indispensables, tels que les banques, les pharmacies, les salons de beauté et les salles de sports.



« Le style du centre commercial sera un mélange de touches locales et internationales pour un rendu unique qui plaira aux plus grand nombre (…) A « Brazzaville Mall », les visiteurs apprécieront les marques internationales les plus prestigieuses, des endroits de divertissement sur mesure ainsi qu’une offre incroyable de magasins, restauration et services », expliquait, il y a quelques mois, Aurélia Liande, la présidente-directrice générale de Vision réal développement (VRD), la société promotrice du chantier.



A noter que, le centre commercial « Brazzaville Mall » est situé dans la zone où se trouvaient les casernes militaires détruites lors des explosions du 04 mars 2012.





