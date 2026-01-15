Infrastructures au Tchad : Le Ministre Amir Idriss Kourda en mission de choc dans la zone méridionale

C’est une course contre la montre qui s’est engagée au sud de la capitale. Le Ministre Amir Idriss Kourda a entamé ce jeudi une visite de terrain de sept jours qui le mènera au cœur des grands chantiers de la zone méridionale. L'objectif est clair : passer de la gestion de bureau à la gouvernance de proximité pour garantir que chaque kilomètre de bitume financé réponde aux exigences de qualité et de durabilité.











Coup d'envoi au PK 00 : L'axe N'Djaména-Bongor sous la loupe



La mission a débuté au Rond-point de Walia, point de départ du lot 1 du Projet d’amélioration de la performance du Corridor rail/route Douala-N’Djaména (PCDN). Sur ce tronçon crucial de 144 km confié à l’entreprise CGCOC, le Ministre a inspecté l'état de la chaussée. Si 20 kilomètres disposent déjà de leur couche de roulement définitive (entre les PK 94 et 119), des zones critiques subsistent.







Au PK 86, le constat est sans appel : 8 kilomètres de route sont fortement dégradés. Face à l'urgence, le Ministre a instruit l’entreprise et la mission de contrôle de lancer les travaux immédiatement, avec un impératif absolu : une livraison avant le prochain hivernage pour éviter l'isolement des populations.









Désenclavement : Un nouveau bac de 40 tonnes pour Bousso



L'un des moments forts de cette première journée a été la visite du site de fabrication du futur bac de traversée de Bousso. D'une capacité de 40 tonnes, cet engin est une solution de transition stratégique avant la construction d'un pont définitif sur le fleuve Chari.







Le Ministre a insisté sur deux points fondamentaux :



Le transfert de compétences : L'entreprise doit former les techniciens locaux pour assurer la maintenance autonome de l'engin. L'impact économique : Ce bac permettra la traversée sécurisée du bétail, des marchandises et des biens, fluidifiant ainsi les échanges entre les provinces du sud et le reste du pays.









La guerre contre la surcharge routière



Fidèle à sa réputation de rigueur, le Ministre Kourda a personnellement procédé à l'interception d'un gros porteur pour vérifier sa conformité. La protection du patrimoine routier est à ce prix : « La surcharge est la première cause de dégradation précoce de nos routes », a-t-il rappelé.







Tout en félicitant le conducteur contrôlé pour son respect des normes, le chef du département des Infrastructures a appelé à une sensibilisation généralisée de la corporation des transporteurs.





La mission se poursuit jusqu'au 21 janvier. Elle incarne la nouvelle dynamique du Gouvernement : un suivi technique millimétré pour que les projets structurants ne soient plus seulement des chiffres, mais une réalité palpable pour les citoyens.

