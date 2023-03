Initiative 50.000 emplois au Tchad : les jeunes bénéficiaires du Mayo Kebbi Ouest reçoivent leur chèque

Dans son discours, le coordonnateur de l'initiative, Kemba Didah Alain, a souligné que la province de Mayo Kebbi Ouest est la deuxième province à bénéficier de l'initiative 50.000 emplois. Il a remercié le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et de l'Entrepreneuriat pour son soutien dans la réalisation de la promesse du chef de l'État.



Le gouvernement du Tchad est conscient de l'importance des jeunes dans le développement du pays et a décidé de promouvoir cette initiative pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. L'entrepreneuriat est une alternative importante pour aider les jeunes à sortir du chômage et à soutenir leur famille. "Dans le cadre de notre mission, nous avons octroyé des financements à 26 jeunes lauréats de projets dans la province de Mayo Kebbi Ouest", explique Kemba Didah Alain.



Le secrétaire général du gouvernorat, Sadick Khatir Abdraman, a encouragé les bénéficiaires à utiliser ces fonds de manière responsable pour permettre à d'autres jeunes de bénéficier de la prochaine vague de financement.



Le gouvernement de la République du Tchad a créé l'initiative 50 000 emplois décents pour les jeunes dans le but d'impliquer la jeunesse dans le processus de développement du pays et de susciter sa participation dans tous les projets et programmes de développement.



La question de l'emploi des jeunes reste une préoccupation majeure du gouvernement de la République du Tchad. Bien que la création d'emplois soit essentielle pour lutter contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté, il est important de noter que la situation de l'emploi est encore confrontée à des défis.



Le crédit octroyé aujourd'hui est remboursable sur une période de 36 mois en fonction de la convention signée. Ce fonds sert de capital pour les jeunes de la province et, s'ils sont remboursés et gérés correctement, ils pourront aider les bénéficiaires ainsi que leurs frères et sœurs.