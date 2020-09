Innovation et transformation digital en Afrique : Abidjan accueil Africa Digital Expo du 1er au 2 octobre 2020

La capitale économique ivoirienne, Abidjan, va abriter les 1er et 2 octobre 2020 au Centre CRRAE-UMOA, la 10e édition du Africa Digital Expo (ex-AITTF). Organisée par i-conférences, ces assises sont placées sous l’égide du ministère de l’Economie Numérique et de la Poste de Côte d’Ivoire et en partenariat avec l’Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications-TIC (ANSUT), ainsi que le réseau social, Facebook, rapporte un communiqué.



Selon le document, cette rencontre africaine vise à accompagner l’accélération des tendances technologiques en Afrique et répondre aux besoins d’un secteur en constante mutation. En outre, elle invite les experts du secteur des IT, des Télécoms et du digital à enrichir les débats et concevoir des stratégies numériques, pour combler le gap de développement dans plusieurs secteurs économiques clés.



Ainsi, le DG de l’ANSUT, Euloge Soro-Kipeya a signifié : « Ce forum vise à préparer l’Afrique de demain à travers des stratégies et politiques qui conduiront vers une transition numérique efficace ». La rencontre verra la participation et le témoignage de plusieurs ministres et personnalités africaines.



Durant deux jours, Abidjan sera le Hub de l’innovation et de la transformation digitale en Afrique francophone, de par le biais de cet évènement, qui prendra une nouvelle dimension et un tournant majeur, d’où la dénomination : « Salon hybride : ADEX hybride 2020 ».



En effet, la rencontre se tiendra sous un format hybride, c'est-à-dire, en présentiel, pour une capacité maximale de 300 personnes et en retransmission virtuelle, donnant l’opportunité à des milliers de participants, à travers le monde de prendre part activement à cette 10e édition. Puis, d’interagir avec un public dynamique ayant une appétence pour les nouvelles tendances.



Toute chose qui fait réagir le président de i-conférences, en ces termes : « ADEX 2020, c’est le meilleur des deux mondes : une audience présentielle régionale et des milliers de participants à travers le continent sur notre plateforme digitale ».



ADEX Hybride 2020, sonne comme une révolution, car il apporte une organisation innovante et sécurisée pour permettre à notre écosystème de se réunir une nouvelle fois, d’échanger et de continuer à Networker, dans un cadre sécurisé, respectant les restrictions sanitaires recommandées par l’OMS.



Les participants physiques et virtuels auront la possibilité d’organiser des réunions, d’échanger directement, d’interagir avec les intervenants, de visiter les stands, puis d’accéder à tous les panels, keynotes, innovations sessions, démonstrations, etc., pendant les deux journées du Salon.



Au nom du réseau social, Facebook, la responsable des affaires publiques pour l'Afrique francophone, Balkissa Idé-Siddo a déclaré : « Facebook est très heureux d'être partenaire de l'Africa Digital Expo 2020. L'Afrique francophone compte beaucoup pour nous et nous avons à cœur de soutenir les initiatives qui permettent d'encourager et de développer l'écosystème du digital dans la région ».