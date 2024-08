Inondations au Tchad : Le Président Paul Biya exprime sa solidarité avec le Président Déby et à l'ensemble du peuple tchadien

Dans un message personnel, le Président Biya a exprimé sa profonde compassion aux familles endeuillées et à l'ensemble du peuple tchadien, durement éprouvé par cette catastrophe naturelle. Ce geste souligne les liens étroits et historiques qui unissent les deux pays et témoigne de la solidarité indéfectible du Cameroun envers son voisin.



Le Président Biya a réaffirmé l'importance de la coopération entre les deux nations, notamment dans les moments difficiles, et a assuré le Président Deby Itno du soutien indéfectible du Cameroun dans cette épreuve.



« Monsieur le président et cher frère, j'ai pris connaissance avec tristesse, du bilan élevé des victimes des inondations, ainsi que des dégâts matériels considérables, causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues dans votre pays. Je tiens, en cette douloureuse circonstance, à vous adresser ainsi qu'aux familles éplorées et à la nation tchadienne meurtrie, mes sincères condoléances. J’y associe mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés et de réconfort aux sans-abri », a écrit ce 26 aout 2024 le Président Paul Biya au Président du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno.



Cette démarche traduit la solidarité du Cameroun et de son président envers le Tchad et son peuple face à cette catastrophe naturelle meurtrière. Elle souligne l'importance des relations de bon voisinage et de coopération entre les deux pays, qui se manifestent en période de crise. Ce geste de compassion et de soutien de la part du Président Paul Biya reflète les liens historiques et la proximité entre le Cameroun et le Tchad.