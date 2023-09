INTERNATIONAL

Inondations en Libye : TotalEnergies mobilisée pour soutenir la population libyenne

Alwihda Info | Par Alwihda Info - 18 Septembre 2023

Suite aux inondations dévastatrices survenues en Libye la semaine dernière, TotalEnergies a répondu dès les premières heures de la tragédie à l’appel de la compagnie nationale libyenne National Oil Corporation et a mobilisé des moyens logistiques terrestres et aériens pour apporter une aide d'urgence pour les milliers de personnes affectées par la catastrophe dans la région de Derna, à l'est du pays