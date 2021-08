Insécurité à l'Est de la RDC : arrivée de forces spéciales américaines à Kinshasa

L'équipe est composée de onze experts militaires venus en appui à l'équipe congolaise de lutte contre le terrorisme et aux gardiens de parcs de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN).



"Elle appuie la détermination expresse du Président Félix-Antoine Tshisekedi de restaurer la paix et la sécurité dans l'Est du pays et de lutter contre les ADF dans le cadre de la coalition mondiale pour vaincre Daech", explique la Présidence congolaise.



Le but poursuivi est d'asseoir une collaboration franche avec le Ministère de la Défense et les FARDC en vue d'une évaluation de la future équipe congolaise de lutte contre le terrorisme avec, pour principal cible, Daech-RDC particulièrement actif dans l'Est du pays.



Au terme de cette formation, les principaux responsables congolais seront tenus régulièrement informés de l'évolution de l'évaluation faite par l'équipe des Forces d'opérations spéciales américaines. Le but recherché par cette mise à niveau est de mettre sur pied une équipe congolaise efficace, capable d'affronter le terrorisme et de participer à la promotion de la paix et la stabilité en faveur du peuple congolais.



Une autre évaluation et, pas de moindre, est celle des gardiens de parcs de l'ICCN. Les experts militaires américains viennent également en appui à la conservation de la nature dans les parcs nationaux de la Garamba et de Virunga. Ils auront à fournir des données pour améliorer l'efficacité de leurs efforts visant à contrer le trafic des espèces sauvages et d'autres activités illégales entreprises dans lesdits parcs.



En mars 2021, le Département d’État américain avait établi une liste des groupes terroristes basés sur le continent africain. Ces groupes terroristes sont repartis géographiquement en Afrique centrale et australe. C’est le cas de l’ADF qui opère à partir de la République démocratique du Congo et dont la tête dirigeante se nomme Seka Musa Baluku.