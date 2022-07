Insécurité alimentaire : l'OCI appelle le secteur privé à investir davantage dans le secteur agricole

C’était dans une déclaration du Secrétaire général, prononcée en son nom par le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques, Dr. Ahmad Kawesa Sengendo, lors de la cérémonie d'ouverture de la 38ème Assemblée générale de la CICI, qui a eu lieu à Mascate, Sultanat d'Oman, les 17 et 18 juillet 2022.



Le Secrétaire général a souligné que la dégradation de la situation de la sécurité alimentaire dans le monde, y compris dans de nombreux États membres de l'OCI, en particulier les pays les moins avancés, a conduit à la famine et à un besoin urgent d'aide alimentaire. Il a également souligné l'importance de la mise en œuvre des programmes de l'OCI pour la culture des trois produits stratégiques, à savoir le blé, le riz et le manioc, et la création de réserves alimentaires aux niveaux national et régional.



S.E. Hissein Taha a salué les initiatives de l'ICCIA et de l'Union des Chambres et des Bourses de marchandises de Turquie pour établir le Centre d'arbitrage de l'OCI ; et l'établissement de la "Banque de la Famille" qui fournira des opportunités d'inclusion financière pour les personnes les pays de la région du G5-Sahel. Il a remercié le Royaume d'Arabie Saoudite pour le financement de la « Banque de la famille », et espère que le modèle de la « Banque de la famille »sera étendu à d'autres États membres de l'OCI les moins avancés.



Le Secrétaire général a également exhorté les Chambres de commerce et l'ensemble des acteurs du secteur privé des États membres de l'OCI à participer au prochain Forum de l'OCI sur l'investissement en Afrique et au Forum de l'OCI sur le secteur privé qui devraient se tenir plus tard cette année.



La CICI est un moteur essentiel pour la mobilisation des investissements, l'élaboration de politiques économiques et le lancement de diverses initiatives pour le développement du secteur privé par le biais des Chambres de commerce des États membres de l'OCI.