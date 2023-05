Intelligence artificielle : le Tchad parmi les pays les moins préparés au monde

Le Tchad, pays d'Afrique centrale, a obtenu un score relativement faible en matière de préparation à l'IA. Selon le rapport, le Tchad se classe au 172e rang mondial et 47ème rang en Afrique (sur 52 pays). Ce score reflète les défis économiques, technologiques et éducatifs auxquels le pays est confronté dans l'adoption de l'IA. Cependant, le Tchad n'est pas seul dans cette situation, car cinq autres pays d'Afrique figurent dans les six derniers rangs du classement, à savoir le Burundi, la RD Congo, l'Érythrée, la Centrafrique et le Soudan du Sud.



L'île Maurice arrive en tête du classement africain avec un score de 53,38 points sur 100, ce qui la place en 57ème position mondiale.



L'Égypte (65ème rang mondial) se classe deuxième en Afrique, suivie de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Maroc, du Kenya, du Rwanda, des Seychelles et du Nigeria. Aucun pays africain n'obtient un score supérieur ou égal à 50 sur 100 dans le pilier "Secteur technologique", qui comprend des critères tels que le nombre d'entreprises technologiques en phase de croissance rapide (« unicornes »), les dépenses publiques dans les logiciels, le nombre de diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, et le niveau des compétences numériques.



Le score moyen de l'Afrique subsaharienne est de 29,38 points, tandis que celui de l'Afrique du Nord est de 38,59 points. Les deux régions sont en dessous du score moyen mondial de 44,61 points. Le rapport montre également que les pays à revenu élevé dotés de stratégies et d'investissements solides en matière d'IA ont raflé les dix premières places du classement mondial. Les États-Unis arrivent en tête du classement avec un score de 85,72 points, suivis de Singapour, du Royaume-Uni, de la Finlande, du Canada, de la Corée du Sud, de la France, de l'Australie, du Japon et des Pays-Bas.