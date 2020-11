Interconnexion électrique Cameroun-Tchad : la CEMAC tente de mobiliser les fonds restants

La longueur totale des lignes HT à construire est d’environ 1024 km (786 au Cameroun et 238 au Tchad), et le nombre de localités à électrifier le long de ces lignes est de 478 (409 au Cameroun et 69 au Tchad).



L’interconnexion des moyens de production et de transport de l’énergie électrique du Cameroun et du Tchad permettra des gains importants en coûts de production au profit direct des sociétés nationales d’électricité. Le projet permettra à travers l’électrification des localités riveraines des lignes d’interconnexion, d’augmenter le taux d’accès à l’électricité dans les deux pays et contribuera d’une manière générale à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la lutte contre la pauvreté.



Le projet d’interconnexion électrique Cameroun – Tchad constitue une réponse appropriée aux contraintes et difficultés d’approvisionnement en électricité des deux pays. Il permettra l’accroissement des échanges d’énergie entre le Cameroun et le Tchad. Avec une fourniture plus accrue de l’électricité à des prix raisonnables à long terme, le projet favorisera le développement économique des deux pays tout en renforçant la coopération régionale et l’intégration entre les pays de la CEMAC.