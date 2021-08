TCHAD Interconnexion électrique Nigeria-Tchad : une rencontre interministérielle prévue à N'Djamena

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Août 2021



L’accès inégal à l’énergie électrique empêche le Tchad de réaliser pleinement le potentiel associé à son capital humain, et le rend plus vulnérable aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles et aux pandémies.

Une délégation nigériane conduite par le ministre de l'Énergie du Nigéria prendra part du 26 au 27 août à N'DJamena, à une rencontre de travail avec le ministère tchadien du Pétrole et de l'Énergie dans le cadre du projet d'interconnexion électrique Nigéria-Tchad. La rencontre permettra d'en savoir davantage sur les contours du projet et les évolutions.



Fin octobre 2022, une délégation du ministère tchadien du Pétrole et de l'Énergie s'est rendue à Abuja, au Nigéria, pour discuter du projet.



Les deux pays ont mis en place un comité de pilotage inter-États et des cellules d'appui technique pour la réalisation de ce projet évoqué depuis 2009.



L'aboutissement de ce projet permettra de renforcer les capacités énergétiques du Tchad à faible coût. À ce jour, le pays compte moins de 7% de couverture énergétique.



Un projet d'interconnexion électrique avec le Cameroun est également en cours. En mars 2020, la Banque africaine de développement a annoncé un prêt de 148 milliards Fcfa pour concrétiser le projet.



Les services d’approvisionnement en énergie du Tchad comptent parmi les moins développés du monde, estime la Banque mondiale.



Le manque d’accès à l’électricité et de fiabilité de l’alimentation, ainsi que le coût élevé de l’approvisionnement ont de multiples répercussions sur la diversification et la croissance économique. Les collectivités ont du mal à faire fonctionner les entreprises et à générer des revenus, ce qui entrave les efforts déployés pour réduire la pauvreté.



L’accès inégal à l’énergie électrique empêche le Tchad de réaliser pleinement le potentiel associé à son capital humain, et le rend plus vulnérable aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles et aux pandémies.







Dans la même rubrique : < > انجمينا ترحب فكرة إنشاء قوة حدودية مختلطة Tchad : la plateforme des 212 associations rencontre les politico-militaires ralliés ​تحديد بداية العام الدراسي في 1 أكتوبر 2021 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)