Investir aux États-Unis : un choix qui a la cote

« Il n’y a qu’aux États-Unis que vous trouverez une combinaison aussi avantageuse d’innovation, d’esprit d’entreprise, de diversité, de zèle au travail et d’une qualité de vie incroyablement élevée », a déclaré le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross*, en juin.



Selon le département qu’il dirige, les investissements directs étrangers aux États-Unis ont augmenté de près de 9 % en 2018* par rapport à l’année précédente.



À la fin de 2018, les États-Unis détenaient plus de 4 300 milliards de dollars en investissements directs étrangers.



Le pouvoir d’attraction des États-Unis



La vigueur de l’économie américaine, l’existence d’un cadre législatif équitable et transparent, le plus grand marché de consommation du monde et une main-d’œuvre de qualité sont autant de raisons qui attirent les entreprises étrangères aux États-Unis.



« Nous sommes prêts à investir dans le capital humain riche, dynamique et qualifié de cette région, dotée d’une main-d’œuvre capable de travailler dans un environnement industriel 4.0 avancé », a affirmé Franco Stefani, président du conseil d’administration de Modula, en juin, lorsque la société italienne a annoncé sa décision d’implanter une usine* et un pôle logistique dans les environs de Cincinnati.



Les investissements étrangers soutiennent directement plus de 7 millions d’emplois aux États-Unis.



Ericsson prévoit que près de la moitié de tous les téléphones mobiles aux États-Unis seront connectés à la 5G d’ici 2023. « Nous renforçons nos investissements aux États-Unis afin de nous rapprocher encore davantage de nos clients et de répondre à leurs plans de déploiement accéléré du réseau 5G », déclare Börje Ekholm, le directeur de la société, dans un communiqué de presse publié en 2018*.