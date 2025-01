Investiture du Président du Ghana : le capitaine Ibrahim Traoré attendu à Accra

Invité par les autorités ghanéennes à la cérémonie d’investiture de son homologue John Dramani Mahama, élu le 7 décembre 2024, Président de la République du Ghana, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré y prendra part aux côtés de ses homologues africains.



Au cours de son séjour, le Président du Faso va rencontrer ses compatriotes vivant au Ghana, dont le nombre est estimé à plus de trois millions de Burkinabè.



Le Burkina Faso et la République du Ghana entretiennent des liens historiques au-delà du bon voisinage. Dans le cadre de la coopération, plusieurs actions sont en cours et d’autres en gestation dans la dynamique du renforcement des relations pour l’épanouissement des peuples ghanéen et burkinabè.