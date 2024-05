Iran : Le Président iranien, Ebrahim Raïssi, est mort dans le crash de son hélicoptère

Ebrahim Raïssi, le président de la République islamique d’Iran, est décédé dans un accident d’hélicoptère survenu le 19 mai 2024 dans la région de Djolfa, dans la province d’Azerbaïdjan oriental.



Raïssi était un religieux chiite et homme d’État iranien. Il avait été élu président en juin 2021, dès le premier tour d’un scrutin marqué par une abstention record et l’absence de concurrents de poids.



Sa carrière dans le nouveau système judiciaire islamique avait débuté en 1980, l’année qui a suivi celle de la révolution iranienne. Il avait notamment été procureur-adjoint de Téhéran et avait participé à la répression et aux exécutions massives d’opposants en 1988. En 2019, il était devenu chef du système judiciaire iranien et premier vice-président de l’Assemblée des experts. Mes pensées vont aux familles des victimes et à tout le peuple iranien en ces moments difficiles.