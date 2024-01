Iran : le Conseil de sécurité de l'ONU condamne l'attentat

Le Conseil de sécurité de l'ONU a résolument condamné l'acte terroriste en Iran, à Kerman, et a appelé à traduire les auteurs en justice. C’est ce qui est indiqué dans une déclaration du Conseil de sécurité diffusée par l’organisation internationale.



« Les membres du Conseil de sécurité ont fermement condamné l’attaque terroriste lâche à Kerman, dans la République islamique de l’Iran, le 3 janvier 2024 », peut-on lire du communiqué.



Les membres du Conseil ont réaffirmé que le terrorisme, dans toutes ses formes, présente l’un des plus grands risques à la paix et à la stabilité internationales. Ils ont pointé la nécessité de traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les sponsors de ces actes méprisables.



Le Conseil de sécurité a en outre appelé tous les pays membres à coopérer avec Téhéran en l’espèce, et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et au gouvernement iranien. Deux explosions ont eu lieu à Kerman sur la route menant au cimetière où est enterré Suleimani.



Une cérémonie y était organisée en l'honneur du général. Selon Tasnim, la première explosion s'est produite à 700 mètres de la tombe de Suleimani, tandis que la seconde s'est produite à environ 1 km de celle-ci. Selon les sources de l'agence, les engins explosifs ont été déclenchés à distance. Le gouverneur adjoint de la province de Kerman a qualifié l'incident d'attaque terroriste.



Les autorités iraniennes ont promis de mener une enquête approfondie sur l'incident et de punir sévèrement les auteurs.



Le commandant des forces spéciales Al-Quds du corps des gardiens de la révolution (unités d'élite des forces armées) Suleimani et le chef adjoint des formations irakiennes Al-Hashd al-Shaabi Abu Mahdi al-Muhandis, qui l'accompagnait, ont été tués le 3 janvier 2020 lors d'une attaque au missile de l'armée de l'air américaine près de l'aéroport de Bagdad.



En réponse, l'Iran a lancé une attaque de missiles sur deux sites en Irak dans la nuit du 8 janvier 2020, qui ont été utilisés par l'armée américaine. Le 6 décembre 2023, l'Irna rapporte que le tribunal général de Téhéran a ordonné au gouvernement américain et à 41 personnes et entités de payer 49,7 milliards de dollars pour l'assassinat de Suleimani.