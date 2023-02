Israël et le Soudan décident d'avancer vers la normalisation des relations

"Un accord a été conclu avec Israël pour avancer sur le chemin de la normalisation des relations bilatérales", indique le ministère. Il ajoute que les négociations tenues précédemment à Khartoum avec la délégation israélienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, "ont porté sur le développement des relations dans tous les domaines".



Le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré ce jeudi Eli Cohen à Khartoum. Selon la chaîne Al-Arabiya, "les interlocuteurs ont évoqué la possibilité d'approfondir la coopération". Ils se sont également penchés sur la collaboration dans le domaine militaire et celui de la sécurité. Abdel Fattah Al-Burhan a en outre appelé Eli Cohen à stabiliser la situation avec la population palestinienne.



La chaîne Al-Hadath indique pour sa part qu’un accord sur la normalisation des relations entre le Soudan et Israël pourrait être signé à Washington après la formation d'un gouvernement civil au Soudan.



Le journal Haaretz fait savoir, citant une source anonyme, que le Soudan pourrait rejoindre prochainement les accords d’Abraham, qui sont des accords d'Israël avec plusieurs pays arabes sur la normalisation des relations. Selon la même source, Israël et le Soudan ont négocié pendant plusieurs semaines sur la question avec la médiation des États-Unis et "une entente semble possible" à l'heure actuelle.



Israël a signé en septembre 2020 à Washington des documents sur la normalisation des relations avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, alors qu’il n’avait des relations qu’avec l'Égypte et la Jordanie parmi les pays arabes. Abdel Fattah Al-Burhan a annoncé son souhait de normaliser les relations avec l'État hébreu lors d'une réunion avec le premier ministre, Benyamin Netanyahou, en 2020 en Ouganda, mais le processus a été bloqué à cause de l'instabilité politique au Soudan.