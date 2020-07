Italie : Gianluigi Buffon rentre dans l'histoire de la Série A en devenant le recordman de matchs joués

C’était jour de record en Italie. En disputant son 648 match de Série A, le portier de la Juventus de Turin, Gianluigi Buffon, devient le recordman de matchs joués dans le championnat italien, en détrônant des légendes comme Paolo Maldini et Francesco Totti.Le gardien de but italien, G. Buffon continue d’écrire son histoire dans le championnat italien tout comme certain joueur italien selon le magazine casinomir . Six mois et demi après sa dernière apparition sur un terrain lors d'un match de Serie A, le portier a rejoué dans la cage de la Juventus contre le Torino, lors de la 30e journée d'une saison 2019-2020 longtemps interrompue à cause de la pandémie de coronavirus. Numéro 2 de la Vieille Dame derrière Wojciech Szczesny, Gianluigi Buffon a remplacé le Polonais ce samedi et compte désormais un match de plus au compteur que le précédent détenteur du titre honorifique, l'icône de l'AC Milan Paolo Maldini, qui avait terminé sa carrière en 2009 avec 647 apparitions en Serie A. Au sommet devant Maldini, Totti et Zanetti. Ce 648e match en Serie A s'est soldé par un succès sans histoire contre une faible équipe du Torino (4-1). Rarement menacé, Buffon ne s'est incliné que sur un penalty concédé par De Ligt et transformé par Belotti.«Je jouerai au moins jusqu'à 43 ans, même si après 40 ans, c'est normal de raisonner mois par mois», a déclaré Buffon, qui a prolongé cette semaine son contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine.«Tant que je trouverai les motivations, je serai content de continuer à jouer. Je ne veux pas gâcher ce que la nature m'a donné», a-t-il ajouté.Il avait disputé sa première rencontre en championnat d'Italie le 19 novembre 1995 avec Parme, face à l'AC Milan de George Weah et Roberto Baggio. Buffon a alors 17 ans et il est le gardien N.3 de Parme. Le titulaire Luca Bucci est blessé et tout indique que pour affronter l'AC Milan, le coach Nevio Scala va faire appel à son remplaçant, l'expérimenté Alessandro Nista. Mais Scala choisit Buffon, sa jeunesse et ses qualités athlétiques et techniques, déjà évidentes dans le championnat Primavera, celui des équipes de jeunes. Il garda sa cage inviolée (0-0).Malgré un bref passage au Paris Saint-Germain, « Gigi » comme l'appellent les intimes, inscrit une nouvelle ligne de sa très riche carrière du côté de la vielle dame. Une histoire qui risque de perdurer, puisque, avec huit journées à disputer et un contrat prolongé pour la saison 2020-2021, Gianluigi Buffon a encore quelques lignes à ajouter à son palmarès, avec une probable titre de champion d'Italie.