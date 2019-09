Ivanka Trump et John Sullivan donnent un coup de pouce aux femmes entrepreneures

Le département d’État a lancé le programme Academy for Women Entrepreneurs (AWE) en Colombie pour accompagner l’entrepreneuriat féminin dans ce pays.



Ivanka Trump a annoncé le lancement le 3 septembre à Bogota. La conseillère du président était accompagnée du secrétaire d’État adjoint, John Sullivan, ainsi que de Marta Lucía Ramírez, la vice-présidente de la Colombie, et Marie Royce, secrétaire d’État adjointe chargée des affaires éducatives et culturelles. Ensemble, ils ont souhaité la bienvenue aux 40 premières Colombiennes qui participent à ce programme.



« La Maison Blanche est déterminée à faire en sorte que les femmes aient des chances égales de participer à l’économie mondiale », a déclaré Mme Trump.



Le programme AWE est l’une des composantes de l’Initiative pour le développement et la prospérité des femmes dans le monde* (W-GDP), lancée cette année. Elle vise à aider 50 millions de femmes dans le monde en développement d’ici à 2025 en assurant leur participation à l’économie mondiale.



La composante AWE est mise en œuvre dans 26 pays à travers le monde. Elle offre du mentorat aux femmes entrepreneures par le biais de cours en personne et en ligne basés sur DreamBuilder, un programme en ligne développé par la Thunderbird School de l’université Arizona State et la société minière de cuivre Freeport-McMoRan. Les femmes apprennent à élaborer des plans d’affaires, à mobiliser des capitaux et à puiser dans les réseaux du secteur des affaires. La formation DreamBuilder est complétée par des conférenciers locaux, des opportunités de réseautage et des activités de développement des compétences qui accompagnent les femmes dans le développement de leur entreprise.



« Le fait de veiller à ce que les femmes soient pleinement intégrées dans l’économie produit des avantages tangibles et quantifiables, a ajouté M. Sullivan. Selon certaines projections, combler l’écart entre les sexes sur les marchés du travail pourrait entraîner une augmentation du PIB mondial de l’ordre de 12 mille milliards de dollars. »