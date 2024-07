J.O de Paris : la médaillée olympique Françoise Mbango sera consultante de RFI

A un peu plus de trois semaines de l'inauguration officielle des Jeux Olympiques de paris, la célèbre athlète Camerounaise Françoise a été reçue le 3 juillet 2024, par André-Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France.



En effet, elle est passée faire une visite de courtoisie au chef de la mission diplomatique du Cameroun en France, pour l'entretenir sur le rôle qu'elle aura à jouer pendant ces grands moments de ferveur sportive universelle, et sur l'évolution de ses projets sportifs de reconversion civile.



Ainsi, au cours de l'audience de plus de soixante minutes, l'on apprendra que Mme Françoise Mbango a été choisie comme consultante, aux côtés de la rédaction sportive de Radio France internationale (Rfi), pour l'accompagner dans l'animation des J.O. Cette mission de consultance va lui permettre d'apporter sa contribution à une meilleure connaissance de l'environnement sportif, dans lequel évoluent les athlètes africains.



Agée de 48 ans, Françoise Mbango est détentrice de 5 titres olympiques et mondiaux, dont 2 médailles d'or olympiques, dans le triple-saut, remportées aux J.O de 2004 à Athènes (Grèce), et de 2008 à Beijing (Chine), avec un record de 15m39, qui est resté inégalé pendant 12 ans. Aujourd’hui, la double championne olympique, s'est reconvertie dans la consultance et le développement du sport.



Dans cette dernière articulation, elle a pu créer à Yaoundé, le premier établissement d'enseignement supérieur privé, spécialisé dans le développement du sport et de l'éducation physique.



Placé sous la tutelle académique de l'université de N’Gaoundéré (région de l’Adamaoua), avec l'accompagnement institutionnel et technique de trois départements ministériels, cette institution pionnière et novatrice, qui a pour vocation à devenir à moyen terme, une véritable académie des sports, délivre depuis trois ans, des diplômes de BTS et de licence dans les disciplines ci-après : management de sport ; enseignants d’EPS et entraineurs sportifs ; kinésithérapie ; journalisme sportif ; droit du sport.



Pendant toute la durée des Jeux Olympiques, chaque jour à partir de 12 heures, Françoise Mbango présentera sa chronique sur le déroulement de la grande compétition, sur les antennes de RFI.