Janngo s’allie à la Fondation Jack Ma afin de financer les meilleurs entrepreneurs africains

Pour la deuxième année consécutive, Janngo (www.Janngo.Africa) s’allie à la Fondation de Jack Ma, fondateur d'Alibaba, afin d’identifier, de sélectionner et de financer les meilleurs entrepreneurs du continent, dans le cadre du concours Africa Netpreneur Prize Initiative. Cette année, un accent particulier est porté sur les femmes entrepreneures d’une part et sur les entrepreneurs d’Afrique francophone d’autre part, afin de maximiser leurs chances de succès à ce concours et au-delà, grâce à un accompagnement sur-mesure de Janngo Academy.

«Nous sommes ravis de travailler avec Janngo pour progresser vers l'une de nos valeurs clés: l'inclusivité. Nous nous efforçons d’encourager les femmes entrepreneures à postuler et d’assurer une forte implication des femmes à tous les niveaux du concours Africa’s Business Heroes. Notre partenariat avec Janngo - une société de capital-risque dirigée par des femmes qui s'engage en faveur de l'entrepreneuriat féminin en Afrique - est essentiel pour atteindre ces objectifs. Nous sommes ravis de travailler avec Janngo pour soutenir les femmes entrepreneurs» souligne Jason Pau, Senior Advisor des Programmes Internationaux de la Fondation Jack Ma.

«Nous sommes très fiers de nous associer à la Fondation Jack Ma, car nous partageons le même ADN entrepreneurial, le même esprit d'innovation, la même passion pour l'Afrique et la même conviction que la technologie peut accélérer le développement de notre continent bien-aimé. Il est temps d'agir : les entrepreneurs sont de véritables héros en Afrique car ils s'efforcent de créer des solutions qui changent le quotidien des Africains tout en générant des opportunités d'emploi massives pour les jeunes. En qualité d’investisseur en capital risque panafricain au leadership féminin, Janngo est aussi très fier de soutenir des femmes entrepreneurs et de les encourager à postuler massivement à l'Africa Netpreneur Prize Initiative 2020» indique Fatoumata Bâ, Fondatrice & Présidente de Janngo et Managing Partner de Janngo Capital.

Cette année, ce partenariat revêt 5 bénéfices clés pour les entrepreneurs africains :

pitcher en direct devant des légendes mondiales de l'entrepreneuriat telles que Jack Ma, Fondateur d'Alibaba (https://bit.ly/37FdvO3) & de la Fondation Jack Ma, Strive Masiyiwa, Fondateur et Président exécutif du groupe Econet (www.Econet.co.zw), Ibukun Awosika, Présidente de First Bank of Nigeria (www.FirstBankNigeria.com) et Fondatrice & PDG de The Chair Group ainsi que Joe Tsai, Vice-président exécutif du Groupe Alibaba (https://bit.ly/2YBUurS) et bien d’autres personnalités ;

obtenir un financement à hauteur de 1.5 million de dollars réparti entre les dix finalistes ;

bénéficier d'une exposition médiatique panafricaine et mondiale via l'émission TV Africa’s Business Hero Show (https://bit.ly/30PXVh9);

gagner un voyage à Hangzhou pour visiter le siège d'Alibaba (https://bit.ly/2UOdeTG) et de profiter du programme d'économie digitale proposé par efounders fellowship program (https://bit.ly/3e8G7BH);

accédez à des sessions de mentorat, de formation et à des ressources exclusives produites par Janngo Academy (www.Janngo.com) afin de maximiser les chances de succès des startups dans le cadre du concours et de levée de fonds par la suite.

Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 22/06 inclus; pour candidater, les entrepreneurs sont encouragés à s’inscrire sur : africabusinessheroes.org et à se tenir au courant des prochaines annonces en suivant les comptes @africa_heroes et @Janngoafrica sur Twitter.

A propos de Janngo :

Janngo (www.Janngo.Africa) crée, développe et finance des champions digitaux panafricains permettant aux PMEs de conquérir de nouveaux marchés, de bénéficier de services financiers et de fournir à leur consommateurs l’accès à des services, du contenu et des produits fondamentaux tout en créant massivement, grâce au numérique, des emplois à destination des femmes et des jeunes.

À propos de l'Africa Netpreneur Prize Initiative :

L'ANPI (https://africabusinessheroes.org/fr) est une initiative philanthropique phare dirigée par la Fondation Jack Ma qui vise à soutenir et à inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains dans tous les secteurs, qui contribuent à bâtir une économie plus durable et plus inclusive pour l'avenir du continent. Sur une période de dix ans, l'ANPI honorera 100 entrepreneurs africains et s'engagera à attribuer 100 millions de dollars de subventions, programmes de formation et de soutien au vaste écosystème entrepreneurial africain. L'ANPI organise la cérémonie et le concours au prix "Africa’s Business Heroes" où dix finalistes auront l'opportunité de présenter leurs entreprises en vue de décrocher une partie des 1.5 million de dollars américains de subventions. Jack Ma, Fondateur du Groupe Alibaba et de la Fondation Jack Ma, a créé ce prix pour la première fois après son premier voyage en Afrique en juillet 2017 et a été inspiré par l'énergie et le potentiel entrepreneurial des jeunes qu'il a rencontrés.

À propos de la Fondation Jack Ma :

Créée par Jack Ma, le Fondateur du groupe Alibaba, la Fondation Jack Ma (www.JackMaFoundation.org.cn) a été créée le 15 décembre 2014 et se concentre sur l'éducation, l'entrepreneuriat, le leadership des femmes et l'environnement. La Fondation aspire à être une organisation philanthropique fiable, participative et durable. Jusqu'à présent, la Fondation Jack Ma a soutenu des projets du monde entier, y compris le Programme d'éducation rurale Jack Ma, l'Initiative Africa Netpreneur Prize, le Programme de bourses d'études Ma & Morley et la Fondation Queen Rania de Jordanie. De plus, la Fondation a financé un certain nombre de projets dans ses domaines prioritaires. La Fondation Jack Ma s'est engagée à habiliter les éducateurs ruraux, les entrepreneurs, les enfants des zones rurales, les jeunes start-ups et les femmes pour les préparer pour l'avenir et les aider à bâtir une société plus joyeuse, plus saine, plus durable et plus inclusive.