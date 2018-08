REPORTAGE Jeunesse : à la découverte du programme Africa Youth connekt et de son point focal au Tchad

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Août 2018 modifié le 15 Août 2018 - 11:42



Lancé au Rwanda, à Kigali en 2012, le programme Africa Youth Connekt a vu l’adhésion du Tchad en 2017. L’adhésion fait suite au sommet de 2017, tenu du 19 au 21 juillet sur invitation du Président Rwandais. Un programme à vision porteuse d’avenir.



Tenu sous le thème « Du potentiel au Succès », le 1er sommet de Kigali en 2017 a jeté le jalon d’une plateforme en faveur de la jeunesse, qui regorge de potentiel à mettre en œuvre pour le développement de l’Afrique. Ce qui constitue d’ailleurs les objectifs du programme. Le développement visé par le programme, par l’ouverture des marchés, la mise en relation des forces productives et innovatrices à travers le continent avec une intégration importante des outils numériques et digitaux.



Cette démarche repose sur l’innovation, le renforcement des capacités, le développement des compétences, l’entreprenariat, l’accès à l’emploi, le développement de l'auto-emploi, la recherche de financement des projets. Il excelle également pour la sensibilisation et l’engagement des jeunes à s'insérer dans les activités communautaires et la participation active dans le dialogue intergénérationnel, prône Outhman Abderaman Hamdan, point focal Africa Youth Connekt/Tchad.



Pour le Tchad, sept (07) axes d’actions sont retenus pour alimenter les perspectives du programme. Il s’agit de la plateforme web, du séminaire Youth connekt, du prix de l’excellence Youth connekt, du trophée des Lauréats Youth connekt, du Coaching Programmes du mois et des jours fériés Youth connekt et le dialogue intergénérationnel national, pour l’essor de la jeunesse tchadienne, signale le point focal du programme au Tchad, Outhman Abderahman Hamdan.



Qui est le point focal ?



L’homme ne passe pas inaperçu, moins encore ses idéaux en milieu jeune. Reconnu dans ce milieu par son engagement et détermination, Outhman Abderaman Hamdan est institué point focal du programme Africa Youth Connekt par le ministère en charge de la jeunesse en 2017 après adhésion du Tchad au programme. Il est Directeur de la gouvernance politique et démocratique au Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP). Ce n’est pas tout, il est juriste, expert en gouvernance publique et spécialisé dans la promotion et la protection des droits des jeunes. Malgré son rang, il est courtois, ouvert et communicant quand il est approché, attentif de surcroit.



Il traine dans son chapelet de réalisation sa participation à plusieurs conférences tant nationales et internationales, des sommets portant sur les problématiques de la jeunesse, tchadienne et internationale. En dépit de ses taches diverses, il est membre de plusieurs plateformes concernant la jeunesse. Il y a entre autres la plateforme "Afrique Campus", il est président de la commission scientifique du Forum panafricain de la jeunesse, il est le chargé des relations publiques du Salon International de l'Etudiant Africain, Membre de la commission thématique de "Tchad-Talent", expert et observateur de l'Union Panafricaine de la Jeunesse, Membre de la commission de la jeunesse africaine, du conseil de la jeunesse afro- arabe et du Bureau de l'Union Africaine.



Une dispersion qui ne le gêne pas quand il s’agit de la jeunesse dit-il : « oui, vous avez raison, c’est trop de charge pour moi mais je tire du plaisir à faire le travail, surtout quand il est question de la jeunesse. Je suis aussi jeune et cette chaleur de la jeunesse m’amène à tout faire pour elle, car entre jeune on se comprend très facilement et bien. Avec la grâce que j’ai à être ce que je suis, je ne sers qu’interphase entre les jeunes de ma génération et les autorités, à tous les niveaux possible ».



En ce qui concerne l’intérêt de la plateforme pour le Tchad, Outhman Abderaman Hamdan indique qu’elle vient renforcer les intentions d’autonomisation de la jeunesse tchadienne à travers les programmes et pistes de projets identifiées. La plateforme encourage l’entrepreneuriat, de ce fait, il appelle la jeunesse tchadienne à se lancer à fond dans ce secteur comme les jeunes d’autres pays africains, car elle aura la chance d’être initiée dans les techniques de création d’entreprises, de développement, d’innovation et d’auto-emploi. Cependant, avec les différents domaines d’entrepreneuriat identifiés, Outhman Abderaman Hamdan interpelle la jeunesse tchadienne à être à jour pour profiter des opportunités qui lui seront présentées au moment opportun.





