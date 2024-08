Jeux Olympiques – Insolite : La différence de taille énorme entre 🇯🇵 Yuki Togashi (1,72m) et Victor Wembanyama (2,24m)

Cependant, la taille n'est pas tout dans le basket-ball. La technique, la vitesse, l'intelligence de jeu et le mental seront aussi des facteurs clés. Togashi devra compenser sa différence de taille par une extrême mobilité, une lecture fine du jeu et une grande habileté technique pour espérer contrecarrer les avantages physiques de Wembanyama.



Ce duel de styles et de physiques opposés promet d'être captivant et plein de rebondissements lors des matchs olympiques. Les fans de basket vont être aux anges devant ce choc de titans !