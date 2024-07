Jeux Olympiques : La Centrafrique identifiée dans un vaste programme de construction d'écoles avec des terrains de football par la FIFA

Entourés de leurs délégations respectives, les deux dirigeants ont passé en revue les projets réalisés et se sont projetés sur l'avenir du football et du sport en Centrafrique.



Le Président Touadera a rappelé les dégradations causées par les crises traversées par son pays, et a plaidé pour un soutien de la FIFA, le football étant essentiel pour la cohésion sociale et l'unité nationale en Centrafrique.



Le Président Infantino a annoncé que la Centrafrique a été identifiée dans un vaste programme de construction d'écoles avec des terrains de football. Une équipe d'experts FIFA se rendra prochainement pour évaluer les besoins en réhabilitation des infrastructures.



Le Président Touadera a été la première personnalité à visiter le nouveau siège de la FIFA à Paris et a reçu des cadeaux, notamment une réplique de la prochaine Coupe du Monde et un ballon des Jeux Olympiques de Paris 2024.



Cette visite souligne l'importance accordée par la FIFA au développement du football en Centrafrique, dans un contexte de reconstruction après les crises. Elle ouvre la voie à de futurs projets de coopération.