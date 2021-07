Jeux olympiques : le ministre des Sports rencontre les athlètes tchadiens à Tokyo

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a rencontré lundi dans la capitale japonaise, les trois athlètes tchadiens qui participent aux Jeux olympiques de Tokyo ainsi que le comité technique. Il était accompagné du président du Comité technique et sportif tchadien Abakar Djermah.



Trois athlètes représentent le Tchad aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Il s'agit de : Memneloum Demos en judo, Hourtou Marlyse au tir à l’arc et Mahamat Bachir en athlétisme.



"L’objectif de cette rencontre est de galvaniser une fois de plus les sportifs tchadiens en compétition à ce rendez-vous international des sports", explique le département ministériel.



Le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian a renouvelé une fois de plus son soutien et celui de toute la nation aux athlètes tchadiens. Il les encourage à relever le défi pour inscrire le nom du Tchad dans le concert des nations à cette compétition d’envergure.



Dans le cadre de son déplacement à Tokyo, le ministre prévoit d'échanger avec des partenaires afin d’impulser le sport tchadien et poser les bases d’une coopération internationale dans le domaine du sport.