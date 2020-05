TCHAD Journée de l'enseignement catholique au Tchad : pas de commémoration cette année

Alwihda Info | Par Kelvin Mendig-lembaye Djetoyo - 15 Mai 2020





La première mission catholique est entrée au Tchad en 1929 en provenance de l'Oubangui Chari par des missionnaires spiritains installés à Kou dans la zone de Moundou. Ensuite éparpillée partout au Tchad. S'en est suivi de la création de plusieurs écoles catholiques. Leur apport n'est pas négligeable. Les écoles privées d'enseignement catholique ont formé bon nombre de cadres dans ce pays, le Tchad.



"Le Projet éducatif de l’Enseignement catholique au Tchad est clair : C’est un projet éducatif global, fondé sur l’ensemble des valeurs humaines et universelles qui construisent la personne et la société. Il est porté par une communauté éducative constituée des enseignants, des apprenants et de leurs familles, ainsi que des différents partenaires des établissements scolaires. Il s’inscrit dans la mission de l’Église'' (cf. Vatican II : Gravissimum Educationis).



Son objectif principal est de préparer les jeunes à entrer dans la vie adulte, en leur donnant la formation dont ils ont besoin, pour contribuer à transformer la société par leur travail manuel et intellectuel, à la lumière de l’Enseignement Social de l’Église.

Pour cette journée spéciale, L'archevêque Métropolitain de N'Djaména Monseigneur Djitangar Goetbé Edmond déclare : "C'est dans la circonstance difficile de pandémie de Covid-19 que nous célébrons aujourd'hui la Journée de l'Enseignement Catholique. En temps ordinaire elle devrait être un cadre de rencontre, de réflexion, de partage, et de prière avec les différents protagonistes de l'éducation dans notre Église-famille de Dieu. L'éducation ne se limite pas à la cour scolaire. Aussi mettez à profit ce temps pour vous cultivez car on n'a jamais fini d'apprendre. Nous le savons, l'éducation familiale est fondamental ; elle ne constitue pas des théories à appliquer mais elle est faite de spontanéité et de créativité dans le vivre-ensemble quotidien entre les différents membres de la famille. C'est au jour le jour que vous parents développez chez vos enfants la sociabilité et la pratique des valeurs fondamentales de la société. La famille est ainsi la première école de l'enfant et la dernière école des parents."



Par l’Enseignement Catholique, l’Église du Tchad entend contribuer efficacement avec les autres institutions, pour que les droits primordiaux à l’éducation soient réalisés pour chaque enfant et dans chaque famille. Son caractère propre réside dans l’articulation entre la transmission des connaissances, l’apprentissage d’un savoir-faire, l’acquisition d’un savoir-être et le développement d’une vie spirituelle en vue de l’épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions.

"Enseigner et transmettre des valeurs sont un seul et même acte. Cette spécificité et ces valeurs s’inspirent de l’Évangile et de la personne du Christ en tant que modèle de la personne humaine accomplie", selon le diocèse de Pala.



Commencé depuis les années 1940, l'enseignement catholique est progressivement passé du primaire, au secondaire, et très récemment le supérieur. Ces enseignements se font à travers des séminaires ou des établissements catholiques laïcs. Le but est de former des hommes et femmes de valeurs humaines et universelles qui construisent la personne et la société. L'enseignement catholique est dirigée par la Direction nationale de l'enseignement catholique (DINEC).



Les Écoles catholiques associées, ce sont les cycles maternelles et primaires des établissements catholiques. On les retrouve dans tous les diocèses du Tchad. Mais la pandémie de coronavirus a eu raison sur cette journée qui ne sera malheureusement pas commémorée cette année, comme il le faut. La rédaction souhaite bonne fête en confiné à toutes les écoles catholiques du Tchad.





Dans la même rubrique : < > Tchad : quelles perspectives pour la campagne agricole 2020-2021 ? Tchad : l'ONASA va lancer des opérations de distribution de vivres aux vulnérables Tchad : un collectif "ECOSYTEME" pour donner de l'impulsion à l'entrepreneuriat des jeunes Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)