Journée de la Jeunesse au Tchad : Le Centre Mixte met en lumière les voies vers la réussite

En tant que panéliste et coordinateur de l'Association H5 Academy, Mahamat Hassan Moustapha a exprimé que la jeunesse tchadienne était le moteur du progrès et de l'avenir du pays. Il a encouragé les jeunes à redoubler d'efforts et à changer leur perspective, notamment sur les réseaux sociaux, en rejetant toute propagation de haine et en évitant d'être manipulés par les politiciens. Il a plaidé pour la collaboration, l'amour du pays et l'adoption d'une vision commune.



Mouna Djamil, secrétaire générale de l'Association Jeunes Ambassadeurs, a soulevé des questions cruciales relatives à l'autonomisation des femmes, au respect et à l'éducation des jeunes filles.



Une photo de groupe a été prise pour immortaliser cet événement et des échanges profonds concernant l'avenir des jeunes ont été partagés entre les participants et les intervenants présents.