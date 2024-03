Journée des orphelins : l’OCI réitère son appel au soutien et à la promotion des droits des enfants orphelins

Au quinzième jour du mois de Ramadan de chaque année de l'Hégire, l'Organisation de coopération islamique (OCI) célèbre la Journée des orphelins dans le monde islamique.



Cette commémoration vise à sensibiliser et à impliquer la société à l'égard du segment des orphelins, et à la nécessité de travailler pour répondre à leurs besoins et les protéger.



À cette occasion, le secrétariat général de l'Organisation de coopération islamique se réfère de nouveau à la Résolution désignant le quinzième jour du mois de Ramadan de chaque année comme « Journée des orphelins », pour mettre en exergue la situation des orphelins dans le monde islamique, qui a été adoptée lors de la quarantième réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OCI, tenue à Conakry, en République de Guinée, du 9 au 11 décembre 2013.



La célébration de cette journée nécessite une approche différente pour assurer une prise en charge globale et un parrainage des orphelins, en particulier à la lumière des défis posés par les conflits et les catastrophes dans certains États membres de l'OCI.



Ceci dans le cadre de la solidarité islamique et humanitaire pour contribuer à soutenir et promouvoir les droits des enfants orphelins par tous les moyens possibles, pour réaliser la vision de la société. Il convient de noter que l’approche de l’Islam dans le Saint Coran et la Sunna du Prophète, Prière et Salut sur lui, a insisté sur le bon traitement et les soins des orphelins sous tous les aspects, sur l’importance de la prise en charge des groupes vulnérables et de promouvoir la justice et l’assistance sociale.



Dans la même veine, l'Organisation de coopération islamique attire l'attention sur l'aggravation de la crise des réfugiés palestiniens, en particulier des enfants orphelins, à la lumière de la répression continue des forces d'occupation, qui a fait des milliers de martyrs et de blessés parmi le peuple palestinien sans défense.



Le secrétariat général de l'OCI réitère son appel à tous les États membres à organiser des événements appropriés pour mettre en exergue le segment des orphelins et à intensifier leurs efforts pour les protéger et améliorer leurs conditions.