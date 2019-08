Journée mondiale des éléphants au Gabon

A l’occasion de la journée mondiale de l’éléphant, célébrée le 12 août de chaque année, l’organisation Wildlife Conservation Society Gabon (WCS Gabon) a lancé un concours de poésie. WCS Gabon dévoile aujourd’hui le poème gagnant de ce concours littéraire.

En organisant ce concours, l’objectif recherché par WCS Gabon était de « donner une voix à l’éléphant » en sensibilisant le public à la protection de la faune sauvage. Ce lundi 12 août 2019, marquant officiellement la « journée mondiale des éléphants » WCS Gabon a le plaisir de vous partager le poème du lauréat de ce concours :

Ici barrit la larme de ma souffrance.

Mes ivoires affutés, des bijoux adulés.

J’ai encore en mémoire mes souvenirs d’enfance,

Moi le puissant de la forêt, craint et respecté.

Je ne suis plus si cher à leur cœur

C’est ma chair qu’ils veulent déguster.

Je ne fais plus si peur à ces chasseurs

Voilà des années que j’ai été trompé.

Ô vous, Hommes insensés

Pourquoi tant de méchanceté ?

Ô vous Hommes insensibles

Pourquoi tant de cupidité ?

A nos vies écorchées

A nos défenses désossées

A nos pattes brisées

A nos tripes plombées.

Bientôt, nos traces seront effacées

Demain, nous hanterons vos passés…

Ce soir résonne la voix de quelques rescapés

Vous paierez pour vos actes manqués.

Les sanglots de ma mémoire

Le saviez-vous ? L’histoire de WCS au Gabon a commencé en 1985, avec les premiers recensements des éléphants de forêt et du suivi d’un plan national d’évaluation des priorités de conservation. Ces travaux de recherche pionniers ont donné lieu à de remarquables résultats : le Gabon est aujourd’hui l’un des dernier bastion des éléphants de forêts (Loxodonta cyclotis) en Afrique Centrale. Près de 50.000 éléphants vivent dans les vastes forêts gabonaises. Les derniers éléphants « gros-porteurs » de grandes défenses du Bassin du Congo, peuvent encore être vus au Bai de Langoué dans le Parc National d’Ivindo. C’est donc une des espèces phare sur laquelle WCS Gabon concentre ses efforts afin de lutter contre les menaces de braconnage. Les extinctions locales de l’éléphant de forêt, signifie la perte « des jardiniers de la forêt » à l’origine de la formation et de l’ingénierie de l’écosystème de la forêt elle-même. Ils sont essentiels pour la dispersion des graines et la germination des espèces d’arbres de canopée, et ils peuvent même créer et maintenir des clairières de forêt appelées bais.

