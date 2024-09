Journée mondiale des premiers secours : la Croix-Rouge du Tchad sensibilise sur les gestes qui sauvent

Le président national de la Croix-Rouge du Tchad, M. Khalla Ahmat Senoussi, a rappelé que cette journée leur offre l'opportunité de célébrer et de valoriser un acte fondamental, un geste de solidarité incarnant l'esprit même de la Croix-Rouge : le secours immédiat aux personnes en détresse.



M. Khalla Ahmat Senoussi a ajouté que le thème retenu pour cette édition, "Premiers secours et sport", vise à promouvoir les gestes qui permettent une pratique sportive en toute sécurité. Il a souligné que les premiers secours sont des gestes qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort, entre l'espoir et le désespoir.



"Nous célébrons cette journée à un moment où notre pays fait face à de nombreux défis humanitaires tels que l'insécurité alimentaire, l'afflux des réfugiés et les inondations qui ravagent nos villes et villages. Cette journée est une occasion de rappeler que chaque personne, chaque citoyen, peut jouer un rôle essentiel en apprenant et en pratiquant les premiers secours. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment effectuer une réanimation cardio-pulmonaire ou arrêter une hémorragie, mais de comprendre que chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à sauver une vie", a déclaré le président de la Croix-Rouge tchadienne.



Il a également précisé que son institution célèbre les progrès réalisés en matière de formation aux premiers secours, ainsi que les partenariats qui permettent de diffuser ces connaissances à travers le monde. "Grâce à des initiatives comme les formations, les ateliers et les campagnes de sensibilisation, nous contribuons à bâtir des communautés plus résilientes, capables de réagir face aux urgences avec confiance et compétence", a-t-il conclu.