Journée mondiale des toilettes : Le Tchad face à ses défis d'assainissement

La Journée mondiale des toilettes est célébrée ce jeudi 19 novembre. À cette occasion, la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassan, explique que l'objectif de cette journée est de "favoriser l'accès aux toilettes à tous et sensibiliser les différentes couches sociales aux bonnes pratique d'hygiène".



Elle plaide en faveur d'un travail "d'information, d'éducation et d'information en vue de modifier les pesanteurs socio-culturelle qui impactent négativement sur l'utilisation des toilettes".



Dans l'objectif de faire face aux défis en matière d'assainissement, le Tchad s'est doté depuis 2018 d'une feuille de route pour mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030. La phase 1 sur la période 2018-2021 est en cours de mise en oeuvre dans huit provinces.



La Journée mondiale des toilettes est organisée par les Nations Unies depuis 2001. Elle vise à faire prendre conscience de la crise mondiale de l’assainissement et de l'urgence sanitaire à travers le monde.