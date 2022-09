Journée mondiale du nettoyage : Let's do it Tchad promeut la salubrité

Donnant le coup d'envoi de cette opération, le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, encourage l'initiative louable des jeunes engagés qui, par leur détermination, rendent la ville propre. Il invite la population par cette occasion à participer au nettoyage et à s'associer à la mairie afin de rendre la ville propre et vivable.



Le président du comité d'organisation, par ailleurs vice-président de l'association Let's do it, Adoum Allamine Mahamat, souligne que cette journée est célébrée sur toute l'étendue du territoire tchadien. Les 23 provinces sont impliquées à travers les associations des jeunes.



Pour Adoum Allamine Mahamat, cette action de nettoyage ne se limitera pas au 17 septembre. Elle doit être un comportement. Ainsi, il invite la population à vivre dans un environnement sain en promouvant la salubrité.