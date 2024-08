Journée panafricaine de la femme : Une nuit de réflexion et d’hommage au Tchad

Dans son allocution, Djidda Mamar Mahamat, le 4ème vice-président du Parlement Panafricain (PAP) et chef de la délégation, a rappelé que le Parlement Panafricain, à travers son groupe de femmes parlementaires, s'efforce de se rapprocher des populations qu'il représente pour rendre un vibrant hommage à la femme africaine dans toute sa diversité.



La ville de N'Djamena a été choisie pour cette célébration sous le thème de l'Union Africaine de cette année : « Éduquer un citoyen africain digne du 21ème siècle : créer des systèmes éducatifs résilients pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif, pérenne, de qualité et adéquat en Afrique ».



Les objectifs du Parlement Panafricain, tels qu'énoncés dans l'Article 17 de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, visent à assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. Pour y parvenir, le Parlement Panafricain vulgarise les politiques et les programmes de l'UA à travers l'harmonisation des législations par des lois-types.



Djidda Mamar Mahamat a souligné que l'investissement dans l'éducation est le moyen le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, réduire les inégalités entre les sexes, faciliter l'épanouissement des individus et contribuer à améliorer le développement. Le Parlement Panafricain a ainsi pris la résolution d'intensifier le plaidoyer pour l'allocation de budgets nationaux adéquats représentant au moins 1% du Produit Intérieur Brut (PIB) au financement de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation.

Les thématiques abordées lors de cette soirée visent à encourager la mise en œuvre de cette résolution et à exhorter les gouvernements de chaque pays à suivre ces recommandations, adoptées lors de la même session. La mise en application des pouvoirs constitutionnels, notamment le pouvoir de législation, de contrôle et du pouvoir budgétaire dont sont investis les parlementaires, reste un levier important pour un financement adéquat de l'éducation, adapté aux réalités du 21ème siècle.



Djidda Mamar Mahamat a conclu en exprimant sa reconnaissance aux autorités suprêmes du Tchad, en particulier au Président de la République, pour l'attention particulière qu'il accorde au Parlement Panafricain et son appui à la réalisation de son mandat.