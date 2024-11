Journée portes ouvertes à la base militaire française de N’Djamena

Les Forces françaises au Tchad ont organisé une journée portes ouvertes à l’intention du personnel de l’Ambassade de France, comprenant également le personnel de l’Institut français du Tchad (IFT) et de Campus France, le samedi 9 novembre 2024. Cette journée, marquée par la présentation des moyens opérationnels, s’est déroulée dans un climat chaleureux.



C’est sous un ciel clair et une météo nettement plus ensoleillée que les visiteurs, constitués du personnel tchadien et français, et de leurs familles – dont des enfants – ont découvert les moyens opérationnels et surtout le savoir-faire des différentes branches de l’armée française.



Dès l’arrivée, l’ambiance conviviale instaurée par les militaires a permis aux participants, petits et grands, de se sentir accueillis et curieux face aux multiples activités proposées. Tout au long de la journée, les Forces françaises au Tchad ont partagé leur expérience et leurs compétences à leurs convives.

Des démonstrations dynamiques, telles que des exercices avec des chiens, la conduite à tenir en cas d’incendie et des aéronefs ont captivé l’attention des visiteurs. Les familles ont non seulement exploré les matériels mais aussi observé de près les équipements, ce qui a suscité un grand intérêt et beaucoup d’émerveillement chez les plus jeunes. Ces moments ont permis aux membres de la « Team France » et à leurs proches d’apprécier l’exigence physique et mentale du quotidien militaire, tout en valorisant les valeurs de courage, de discipline et de solidarité.



La journée portes ouvertes a permis de mettre en lumière non seulement le savoir-faire de l’armée française, mais aussi son esprit de cohésion et de partage. Les membres de la « Team France » et leurs familles sont repartis avec des souvenirs inoubliables et une nouvelle perspective sur le quotidien des militaires, marqué par l’authenticité et l’engagement.