Journée portes ouvertes sur la mise en œuvre en Afrique de l’Ouest et au Sahel des Résolutions 1325 (2000) et suivantes du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité

Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et ONUFEMMES en partenariat avec le Gouvernement de la République de Gambie, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH), l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Article 19, le G5 Sahel et l’Union du Fleuve Mano (UFM) organisent, le mardi 08 octobre 2019 à Banjul, Gambie, la Journée portes ouvertes régionale sur la mise en œuvre des Résolutions 1325 (2000) et suivantes du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.

Présidée par SEM. Adama Barrow, Président de la République de la Gambie, la journée portes ouvertes sera une opportunité pour le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, M. Mohamed Ibn Chambas, d’échanger avec les femmes et les jeunes leaders de la région sur les défis à relever et les synergies nécessaires pour une mise en œuvre effective des résolutions 1325 (2000) et suivantes dans la région.

En prélude à la commémoration du 20ème anniversaire de la résolution 1325 prévue pour 2020, l’édition 2019 de la journée portes-ouvertes régionale sera consacrée à l’évaluation de la mise en œuvre des 1325 (2000) et suivantes du CSNU et les perspectives en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Les Journalistes et représentants des agences de presse sont invités à couvrir la cérémonie d’ouverture de la journée portes ouvertes qui verra la participation de :

SEM. Adama Barrow , Président de la République de la Gambie

, Président de la République de la Gambie M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel,

Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, M. Jean Claude Brou , Président de la Commission de la CEDEAO

, Président de la Commission de la CEDEAO Mme Medina A. WESSEH ESQ., Secrétaire Générale de l’UFM

Où: Hôtel Coral Beach (Banjul - Gambie)

Quand : Mardi 08 octobre 2019, 08h30

Contacts : Kouider Zerrouk, UNOWAS, – zerrouk@un.org