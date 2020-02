SPORTS Judo : Me Abakar Djermah attendu à Lomé

Alwihda Info | Par Pierre A. - 12 Février 2020 modifié le 12 Février 2020 - 07:19

En pole position pour prendre la tête de l’Union africaine de judo (UAJ), le Tchadien Me Abakar Djermah Aumi multiplie les initiatives pour le rayonnement de ce sport. Il est attendu ce weekend à Lomé pour des séances de travail avec plusieurs autres délégations.

L’actualité sociopolitique au Togo, c’est la campagne électorale dans le cadre de la présidentielle du 22 février prochain qui bat son plein. Mais, celle sportive sera sans doute la grande messe du Judo qui s’annonce dans la capitale togolaise. Plusieurs délégations y sont attendues pour réfléchir sur l'avenir de la discipline.



Ils seront au total 25 délégations venant de différents pays du continent à fouler le sol togolais ce week-end. A l'initiative de Me Abakar Djermah Aumi et Deladem Akpaki, respectivement président de la Fédération Tchadienne de Judo et président de la Fédération Togolaise de judo, d'éminentes personnalités de la discipline vont se retrouver à Lomé dans le cadre d'une réflexion de haut niveau sur le Judo.



"L'objectif de cette rencontre, c'est d'échanger entre acteurs et amis du Judo, afin de voir comment améliorer la discipline dans nos pays, définir les voies et moyens à même de nous aider à la promouvoir davantage, nouer des partenariats en faveur de nos fédérations pour le bonheur de nos athlètes. Nous sortirons de cette réunion avec une feuille de route et de grandes conclusions pour la redynamisation du Judo dans nos pays", a-t-on appris du comité d'organisation.



Selon nos informations, cette grande réunion sportive qui intervient dans un contexte électoral n'est pas le fruit du hasard. « Il est vrai que le Togo est en pleine campagne électorale. Mais le climat de paix et de sécurité qui règne dans le pays nous rassure. Nous saluons le leadership éclairé du président de la République, Faure Gnassingbé, grand ami du Judo, pour cette politique de paix et de sécurité qui permet à Lomé d'être la capitale des rendez-vous internationaux majeurs comme celui-ci. Nous lui exprimons également notre gratitude pour son soutien constant aux disciplines olympiques en général, et au Judo en particulier », indique le comité d'organisation.



Les participants à ce grand rendez-vous international sur le Judo sont attendus à Lomé en cette fin de semaine, pour trois jours de travaux.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Ali Faudet, nouveau président de la fédération d'athlétisme JO Tokyo 2020 : la judokate tchadienne Memneloum Demos qualifiée Tchad : classement du championnat de foot de la 1ère division à Abéché