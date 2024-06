INTERNATIONAL Julian Assange revient en Australie en homme libre après un accord de plaidoyer historique

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 29 Juin 2024



Le fondateur de WikiLeaks a enfin atterri sur le sol australien, marquant son premier jour de liberté, après des batailles juridiques qui mettent ainsi fin à 12 ans de vide juridique.

Le retour d’Assange fait suite à un accord de plaidoyer signé mercredi par un juge américain, mettant fin à une saga controversée qui a retenu l’attention du monde entier, et déclenché des débats houleux sur la liberté de la presse et la sécurité nationale.



L'accueil d'un héros

La scène à l’aéroport de Canberra était électrisante, alors qu’Assange descendait de l’avion, accueilli par les acclamations des partisans rassemblés pour assister à son retour historique. Il fit signe à la foule, son visage montrant un mélange de soulagement et d'exaltation.



Alors qu'il traversait le tarmac en direction du terminal, sa femme Stella, qui l'attendait avec un large sourire, s'est précipitée. Assange l'a chaleureusement embrassée, la soulevant du sol dans un geste qui en disait long sur leur soulagement et leur joie partagés.



Lors d'une conférence de presse suivant son arrivée, Stella Assange, visiblement émue, a remercié les sympathisants et a demandé le respect de l'intimité. « Julian voulait que je remercie sincèrement tout le monde. Il voulait être ici. Mais il faut comprendre ce qu’il a vécu. Il a besoin de temps ; il a besoin de récupérer, et c'est un processus », a-t-elle déclaré, s'arrêtant de temps en temps pour rassembler ses émotions. « Je vous demande, s'il vous plaît, de nous donner de l'espace, de nous donner de l'intimité, de trouver notre place, de laisser notre famille devenir une famille avant qu'il puisse parler à nouveau au moment de son choix. »



L'accord de plaidoyer et le drame de la salle d'audience

Plus tôt mercredi, Assange avait quitté une salle d'audience américaine à Saipan, la plus grande des îles Mariannes du Nord, un territoire américain isolé dans le Pacifique. Il s'est brièvement adressé à la presse mondiale à l'extérieur du tribunal, levant la main en signe de victoire discrète, avant de se diriger vers l'aéroport pour son voyage de retour.



L’avocat américain d’Assange, Barry Pollack, a souligné le caractère sans précédent des poursuites engagées contre son client, en vertu de la loi sur l’espionnage. « Les poursuites contre Julian Assange sont sans précédent au cours des 100 ans de la loi sur l’espionnage », a fait remarquer Pollack. « M. Assange a révélé des informations véridiques et dignes d’intérêt. Nous sommes fermement convaincus que M. Assange n’aurait jamais dû être inculpé en vertu de la loi sur l’espionnage et se livrer à un exercice auquel les journalistes se livrent quotidiennement ».



Dans une tournure surprenante, Assange a été libéré lundi d'une prison de haute sécurité à Londres et est monté à bord d'un jet privé pour quitter le Royaume-Uni, avant même que la nouvelle de son accord de plaidoyer avec le gouvernement américain n'ait fait surface. Il a comparu dans la salle d'audience de Saipan pour officialiser l'accord, plaidant coupable de complot en vue d'obtenir et de diffuser illégalement des informations classifiées liées à l'une des plus grandes violations de l'histoire militaire américaine.



« Je suis en fait coupable de cette accusation », a déclaré Assange, reconnaissant ses actes dans la salle d'audience. La profonde méfiance d’Assange à l’égard des États-Unis l’a amené à chercher l’assurance qu’il ne serait pas extradé vers la zone continentale des États-Unis.



En conséquence, les procureurs ont organisé la procédure à Saipan, un territoire nettement plus proche de l’Australie, où Assange se rendrait finalement après sa libération. Les procureurs du ministère de la Justice ont également souligné les avantages logistiques de tenir l’audience sur les îles, situées à environ 6 000 kilomètres à l’ouest d’Hawaï, et plus proches de la destination d’Assange.



Kevin Rudd, ambassadeur d'Australie à Washington et ancien Premier ministre qui a joué un rôle crucial dans la facilitation des négociations avec les États-Unis, était présent dans la salle d'audience pour assister aux débats.



Au cours de l’audience, la juge Ramona Manglona a rappelé à Assange le cadre unique, soulignant que ce tribunal était « le plus petit, le plus jeune et le plus éloigné de la capitale nationale ». Assange semblait calme, vêtu d'une veste noire et d'une cravate marron, assis aux côtés de ses avocats.



Lorsque le juge Manglona lui a demandé de décrire ses actions ayant conduit aux accusations, Assange a répondu : « Travaillant comme journaliste, j'ai encouragé ma source à fournir des informations qui étaient considérées comme classifiées afin de les publier. Je crois que le premier amendement protégeait cette activité. Je pense que le premier amendement et la loi sur l’espionnage sont en contradiction, l’un avec l’autre, mais j’accepte qu’il serait difficile de gagner un tel procès étant donné toutes ces circonstances. »



Dans sa condamnation, la juge Manglona a crédité Assange pour le temps qu'il avait déjà purgé en détention britannique. « Il semble que votre peine d'emprisonnement de 62 mois soit juste et raisonnable », a-t-elle déclaré. « Vous pourrez sortir de cette salle d’audience en homme libre. J’espère qu’un peu de paix sera rétablie".



Le juge a ajouté que le moment choisi pour le plaidoyer d’Assange était significatif, affirmant qu’elle aurait été moins encline à l’accepter il y a dix ans. Elle a également souligné qu’il n’y avait pas de victime personnelle dans cette affaire, car les actions d’Assange n’avaient entraîné aucun préjudice physique connu.



Le personnage controversé

Pendant des années, le gouvernement américain a soutenu que les actions d’Assange via WikiLeaks mettaient des vies en danger, et constituaient une menace importante pour la sécurité nationale. WikiLeaks a acquis une notoriété mondiale en 2010, à la suite d'une série de fuites très médiatisées de la part de Chelsea Manning, ancienne analyste du renseignement de l'armée américaine.



Ces fuites comprenaient une vidéo de 2007 montrant un hélicoptère militaire américain tirant sur deux journalistes et plusieurs civils irakiens et les tuant, ainsi que plus de 90 000 documents de guerre afghans classifiés remontant à 2004.



Plus tard cette année-là, Assange a fait face à des allégations d’agression sexuelle en Suède, ce qui a conduit à un mandat d’arrêt international contre lui. En 2012, il a demandé l'asile à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il est resté près de sept ans jusqu'à ce que les autorités britanniques l'arrêtent en 2019, à la suite d'une demande d'extradition du ministère américain de la Justice.



Un triomphe diplomatique et un nouveau chapitre

L’accord de plaidoyer avec le gouvernement américain marque la fin d’une odyssée juridique de 14 ans qui a traversé plusieurs pays et impliqué de nombreuses batailles judiciaires. Les raisons du moment choisi pour cette résolution restent floues, mais il semble que les responsables australiens recherchent des voies diplomatiques depuis un certain temps.



S’exprimant devant le parlement australien, le Premier ministre Anthony Albanese a exprimé sa satisfaction quant au retour d’Assange. « Je suis heureux que Julian Assange rentre chez lui en Australie pour retrouver sa famille », a déclaré Albanese.



« Ce résultat est le fruit d’un travail minutieux, patient et déterminé. Voilà à quoi ressemble la défense des Australiens du monde entier ». Le président américain Joe Biden avait fait allusion à un éventuel accord facilité par des responsables du gouvernement australien ces derniers mois.



Cependant, l’administration Biden s’est distancée de la résolution, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, ayant déclaré à CNN qu’il s’agissait « d’une décision indépendante prise par le ministère de la Justice et qu’il n’y avait aucune implication de la Maison Blanche ».



Assange étant désormais de retour en Australie, sa priorité immédiate sera de se remettre de sa longue épreuve. La campagne internationale en faveur de sa libération a lancé un appel aux dons pour couvrir les frais de son vol charter, qui s'élèveraient à 520 000 dollars, et pour soutenir son rétablissement.









