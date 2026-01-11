Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Justice : Un militaire jugé à N’Djamena pour l'assassinat d'un adolescent de 16 ans


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 12 Janvier 2026


Le tribunal a examiné ce lundi le dossier d'un soldat ayant ouvert le feu sur trois jeunes devant son domicile. Entre les allégations de cambriolage de l'accusé et le témoignage d'une partie civile accablée, le débat s'est cristallisé sur l'intentionnalité de l'homicide.


Justice : Un militaire jugé à N’Djamena pour l'assassinat d'un adolescent de 16 ans



 
Le 12 janvier 2026, le tribunal de grande instance de N'Djamena a examiné l'affaire d'un militaire accusé d'assassinat. Il est soupçonné d'avoir ouvert le feu sur trois jeunes, causant la mort de l'un d'entre eux et blessant gravement un second.

 

Lors de son interrogatoire, l'accusé a reconnu avoir utilisé son arme. Il a expliqué qu’il avait agi sous le coup de l’alerte : après avoir été victime de cambriolages par le passé, son épouse l’a contacté pendant qu'il était de service, l'informant d'une intrusion au domicile. Se précipitant sur les lieux aux environs de 2 heures du matin, il affirme avoir aperçu trois individus et que son intention était de les effrayer. Cette explication a suscité le scepticisme du tribunal, notamment en raison de la précision des tirs à bout portant.

 

La partie civile présente une version radicalement différente des faits. Selon leurs conseils, les trois jeunes revenaient d'une cérémonie d'intronisation vers 21 heures et se trouvaient simplement sur la voie publique, près du domicile du militaire, lorsque ce dernier a tiré sans sommation. La victime décédée, un adolescent de 16 ans, était arrivée à N'Djamena une semaine avant les faits. L'avocat des victimes a également noté le comportement habituel du prévenu, qui aurait été coutumier des tirs de sommation intempestifs, générant un climat d'insécurité dans le voisinage.

 

Face à la gravité des faits et à la disproportion manifeste de la riposte, les avocats de la partie civile ont demandé une requalification des faits, arguant que l'infraction devrait être formellement traitée comme un acte criminel, mettant en avant l'intention manifeste de donner la mort.

 

Le tribunal, n'ayant pas été convaincu par les justifications de l'accusé, a prononcé le renvoi de l'affaire. Le dossier sera de nouveau examiné lors d'une prochaine audience pour la suite des débats.

 
Cette affaire soulève des questions importantes sur l'usage des armes, la légitime défense et la sécurité publique à N'Djamena.
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/01/2026

Nécrologie : Le monde de l'éducation en deuil après la disparition de M. Abakar Ousmane Kori Mbami

Nécrologie : Le monde de l'éducation en deuil après la disparition de M. Abakar Ousmane Kori Mbami

Kanem : Les producteurs ruraux se dotent d'une feuille de route stratégique pour 2026 Kanem : Les producteurs ruraux se dotent d'une feuille de route stratégique pour 2026 12/01/2026

Populaires

États-Unis : Un chauffeur Tchadien grièvement blessé par balles, deux adolescents inculpés

11/01/2026

NIGER - Maradi : Quand le fusil cède la place à la craie à Maidabaro

11/01/2026

Tchad : Le cri de détresse de l’école Garaneem, le "visage oublié" du 9ème arrondissement de N'Djamena

11/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter