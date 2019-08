KAS Prints, le leader nigérian de l’impression numérique, a choisi Canon en pour son impression couleur numérique, pour un maximum de polyvalence

Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (www.Canon-CNA.com), le leader mondial des solutions d'imagerie, est fier de compter parmi ses clients KAS Prints, une société d'impression numérique nigériane de premier plan et de participer pleinement à la réalisation de ses objectifs commerciaux. Cette collaboration, fondée sur l’engagement, les connaissances multisectorielles, la gestion sécurisée des données et des solutions à forte valeur ajoutée garantissant une innovation durable, permet aux deux sociétés de combiner leur savoir-faire mutuel afin d’offrir aux clients de KAS Prints des services uniques et incomparables.

Les investissements continus de Canon dans la recherche et le développement offrent KAS Prints la certitude de disposer de technologies spécialement conçues pour améliorer sa productivité et la sécurité de ses données. Canon reconnaît que les attentes des clients des secteurs de l'impression et du numérique évoluent constamment, ce qui a une incidence sur les modèles professionnels de tous les secteurs de l'imagerie. Des applications intelligentes intégrées permettent aux entreprises de réduire la complexité des défis liés à leur environnement, tout en contribuant à créer de la valeur.

« Nous avons trouvé en Canon un partenaire de confiance avec qui nous partageons les mêmes valeurs et qui est déterminé à nous aider à anticiper avec succès les besoins de nos clients, en leur proposant notamment nos solutions les plus récentes. La longue expérience de Canon dans le secteur du numérique et de l’impression favorise l’émergence d’innovations qui vont transformer notre manière de servir nos clients. Nous serons capables de nous adapter rapidement aux changements qui surviendront dans le secteur de l’impression, ce qui permettra à notre Société de conserver sa position de leader sur le marché », a affirmé Ademola Kasumu, président-directeur général de KAS Prints.

Tenaui, représentant officiel de Canon au Nigéria, fut un appui précieux dans l’établissement d’un lien durable entre Canon et KAS. “Tenaui est vraiment fière de pouvoir compter sur un partenaire de choix tel que Canon, et nous collaborons étroitement avec l’équipe afin de générer et de nous ouvrir à de nouveaux marchés dans le pays,” a ajouté Yasser Alfara, Managing Director de Tenaui.

« Nous sommes très fiers d’accueillir parmi nos clients KAS Prints, à qui nous avons déjà fourni des imprimantes C10000. Le portefeuille de clients de KAS Prints est diversifié et nous nous engageons à contribuer au succès de notre nouveau partenaire grâce à des machines ultra modernes, de plus en plus innovantes et fiables. Je suis convaincu qu’il s’agit du début d'un partenariat mutuellement bénéfique destiné à durer et que nous allons aider KAS Prints à atteindre son objectif : placer le client au cœur de la fourniture de services. Je souhaiterais profiter de l’occasion pour remercier Tenaui qui continue de nous soutenir et nous a permis, ces dernières années, de poursuivre une croissance raisonnable au Nigéria », a conclu Somesh Adukia, directeur des ventes et du marketing B2B, chez Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA).

Contact avec les médias :

Canon Moyen-Orient

Mai Youssef

Email : mai.youssef@canon-me.com

KAS

Mr. Ademola Kasumu (Managing Director)

Email : demmmola@yahoo.com

À propos de Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) :

Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (www.Canon-CNA.com) est une division de Canon Moyen-Orient FZ LLC (CME), une filiale de Canon Europe. La fondation de CCNA en 2016 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, tout en renforçant la présence et l’impact de la Société dans les pays de la région.

CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur le marché africain en rapide évolution. Canon est présente, depuis plus de 15 ans, sur le continent africain via ses distributeurs et partenaires qui ont réussi à constituer une solide base de clientèle dans l’ensemble de la région.

CCNA assure la fourniture de produits haut-de-gamme à la pointe de la technologie, qui répondent aux exigences du marché en évolution rapide de l’Afrique. Avec plus d’une centaine d’employés, la Société gère les activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique.

La philosophie d’entreprise de Canon est fidèle au concept japonais du Kyosei : « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ».

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.Canon-CNA.com

À propos de KAS PRINTS :

Fondée il y a plus de 35 ans, Kas Arts Service Limited (KAS) est une société privée indépendante d’impression commerciale au service des entreprises qui propose des services de conception graphique et numérique, et produit des documents techniques, des bannières, des articles-cadeaux ainsi que des impressions de sécurité. Dûment enregistrée auprès de la CAC (Corporate Affairs Commission du Nigeria) et des organisations professionnelles compétentes d’imprimeurs du Nigéria, KAS est dotée d’un capital social de plus de 100 millions. Il y a six ans, la Société a subi une restructuration complète visant à mieux cibler ses opérations, ce qui a conduit à la naissance d’une nouvelle image de marque : KAS PRINTS.

Localisée à Abuja et à Lagos, la société KAS PRINTS est désormais l’un des principaux imprimeurs nigérians. KAS PRINTS est une organisation bien structurée qui possède des usines d’impression à Lagos et à Abuja (deux usines) équipées d’installations d’impression et de finition modernes basés sur des technologies de pointe, ce qui lui permet de produire, pour ses clients, des impressions de haute qualité technique dans un délai très court. Ces installations sont gérées par une équipe d’une cinquantaine d’employés, experts dans leur domaine d’activité, qui constituent une formidable équipe à même de réaliser toute tâche assignée.