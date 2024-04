Kenya : Plus de 40 morts suite à la rupture d’un barrage

Le barrage a craqué près de la ville de Mai Mahiu, dans le comté de Nakuru, dans la vallée du Rift, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Nairobi, emportant des maisons et submergeant des axes routiers désormais coupés à la circulation.



La Croix-Rouge kényane a annoncé avoir retrouvé deux corps après le chavirage d’un bateau transportant “un grand nombre de personnes” ce weekend sur la rivière Tana en crue dans l’est du pays. Vingt-trois personnes ont été secourues, selon la même source.



Le Kenya et une grande partie de l’Afrique de l’Est sont balayés depuis plusieurs semaines par des pluies saisonnières, plus fortes que d’habitude, en raison du phénomène climatique El Nino. Des crues éclair ont submergé les routes et des quartiers entiers, provoquant au Kenya le déplacement de plus de 130 000 personnes, dont beaucoup dans la capitale Nairobi, selon des chiffres officiels diffusés samedi 27 avril.



Les écoles ont dû rester fermées après les dernières vacances, le ministère de l’Éducation ayant annoncé que la rentrée était repoussée d’une semaine à cause des "fortes pluies en cours".