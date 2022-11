Kenya : le plus grand projet de carbone du sol récompensé à la COP27

Le Northern Kenya Rangelands Carbon Project (NKRCP) est le plus grand projet d'élimination du carbone du sol au monde et une preuve de concept pour la restauration des parcours et le développement des activités communautaires par le biais du marché du carbone.



Il s'agit du tout premier projet qui utilise les activités de parcours dans les conservatoires communautaires pour générer des revenus pour les communautés locales. Il devrait permettre d'éliminer 50 millions de tonnes de CO2 en 30 ans, soit l'équivalent des émissions annuelles de plus de 10 millions de voitures, et générer des millions de dollars pour les communautés locales. La vente de ce carbone séquestré crée des revenus de développement pour les communautés locales et renforce les efforts de conservation, notamment l'amélioration de l'habitat pour le bétail de la communauté, la faune et les quatre espèces endémiques menacées qui vivent dans la zone du projet.



Le projet profite aux communautés locales, préserve la nature, améliore l'environnement et s'attaque directement aux effets du changement climatique mondial. Les travaux ont commencé en 2009 et le projet a démarré officiellement en 2012. Il s'agit du premier projet à lier la restauration des parcours et la planification du pâturage du bétail à des avantages financiers directs pour les éleveurs et les communautés locales.



Le projet génère des revenus durables à long terme pour les communautés. Les premiers crédits-carbone ont été générés en 2013 et ceux-ci, ainsi que les années suivantes de crédits vérifiés, ont été proposés sur le marché volontaire international et ont généré 14,6 millions de dollars pour les conservatoires locaux à ce jour.



En février 2022, chacune des 14 conservations participantes a reçu 324 000 dollars, soit la première somme versée à une conservation locale. Le NKRCP a été reconnu comme un phare par l'Alliance pour les solutions climatiques naturelles lors de la COP27 à Sharm el-Sheik, en Égypte. L'Alliance NCS est un groupe multipartite d'entreprises, de fournisseurs de solutions et d'ONG qui s'efforcent de faire évoluer les NCS sur le marché volontaire du carbone.



Le prix est conçu pour « instaurer la confiance en mettant en lumière les projets qui fournissent des crédits carbone NCS de haute intégrité, génèrent des gains de biodiversité et apportent des avantages sociaux et économiques substantiels aux communautés locales et aux peuples autochtones ».