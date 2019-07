Khalid Al Qasimi, le créateur de mode qui incarne la convergence des civilisations

Le monde de la mode est en deuil à la suite du décès tragique du cheikh Khalid bin Sultan bin Mohamed Al Qasimi, un styliste et créateur de mode talentueux et fils de Son Altesse Sheikh Dr. Sultan bin Mohamed Al Qasimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Sharjah. L'annonce a déclenché une pluie d’hommages sur les réseaux sociaux, pour honorer la mémoire du créateur avant-gardiste et son héritage de mode.



L'objectif du cheikh Khalid a toujours été d’envoyer un « message à travers la mode ». Il disait : « Etant originaire du Moyen-Orient, c’est mon devoir de discuter de politique. La mode est mon seul moyen pour l'exprimer ».



Puisant l’inspiration de son héritage arabe et ses valeurs émiraties, le feu Cheikh Khalid a canalisé son talent dans de beaux designs innovants. En 2008, il lance sa marque de prêt-à-porter pour hommes "Qasimi", et son magasin phare au Royaume-Uni est situé à Soho, dans le quartier londonien de Westminster.



Décrit par plusieurs comme étant « un créateur à l’esprit poétique et perspicace », le jeune styliste émirati avait un impact majeur sur le monde de la mode. Ses créations défilaient aux Fashion Week masculines de Londres, Paris et du Moyen-Orient, elles reflètent délicatement une convergence des cultures et sont imprégnés de nuances culturelles, sociales et politiques pour informer et inspirer.



Sa marque éponyme très convoitée rivalisait avec les meilleures au monde, se taillant une réputation unique dans l'industrie de la mode. A travers ses designs jeunes et pleins de couleurs, il cherchait à explorer les problèmes internationaux actuels, et ses créations comportaient des messages écrits en Arabe.



Récemment, un T-shirt de sa collection Automne/Hiver 2017 est devenu une source de controverse lorsqu’il a été reproduit par la marque Vêtements lors de son défilé Printemps-Eté 2020 à Paris. Le T-shirt, avec écrit dessus "Ne tirez pas" en Arabe, Français et Anglais, était porté à l'origine par des journalistes au Liban lors de l'invasion israélienne du pays en 1982.



Les designs d'Al Qasimi s’adressaient à la conscience du monde et étaient infusés de culture et politique, du Brexit à la discrimination. « Il est grand temps pour les gens de se lever et d'exprimer leurs opinions », a-t-il dit.



L'industrie de la mode au Royaume-Uni et au Moyen-Orient pleure avec amertume le décès du jeune créateur de mode, dont les créations resteront toujours dans la mémoire comme une vision romantique et pleine d'espoir de l'avenir du Moyen-Orient.



Cheikh Khalid, 39 ans, est né à Sharjah en 1980. A l'âge de neuf ans, il déménage à Londres où il a été scolarisé dans la prestigieuse Tonbridge School. Il a ensuite étudié le Français et l'espagnol à l'University College de Londres avant d’obtenir une licence d’architecture à l'Association School of Architecture. Il parlait couramment sept langues étrangères, à part l'arabe, sa langue maternelle.



En tant que président du Conseil de Planification Urbaine de Sharjah et fondateur du groupe Aleph, feu Cheikh Khalid s'est engagé à créer une expérience ultime à Sharjah. Il était également le fondateur de la Triennale d'Architecture de Sharjah, la première plateforme majeure sur l'architecture du Moyen-Orient.



Feu Cheikh Khalid a laissé son empreinte dans le développement de projets d'infrastructure dans l'émirat de Sharjah et son héritage dans le monde du design restera à jamais.