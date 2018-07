Kinshasa : Les installations d’un média saccagées par la police, des matériels de diffusion emport és et des journalistes arrêtés

Journaliste en danger (JED) condamne énergiquement l’incursion d’un groupe d’éléments de la police nationale congolaise dans les installations de Kin Lartus, un magazine d’informations générales diffusé dans plusieurs chaînes des télévisions émettant à Kinshasa, suivie du saccage des matériels de travail et l’arrestation d’au moins dix journalistes trouvés dans les installations… Read more on https://africa-newsroom.com/press/kinshasa–les-installations-dun-media-saccagees-par-la-poli...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...