Kuala Lumpur-Singapour Changi, ligne la plus fréquentée au monde (selon OAG)

La principale plateforme de données pour l’industrie mondiale du voyage, OAG, a révélé aujourd’hui ses lignes les plus fréquentées au monde en 2023.



Cette analyse est fondée sur les données horaires de compagnies aériennes mondiales d’OAG et offre une vue d’ensemble des performances et des tendances des différentes lignes, tant au niveau international que national.



Une fois de plus, c’est l’Asie-Pacifique qui possède les lignes les plus fréquentées au monde, avec 7 des 10 premières lignes internationales et 9 lignes nationales. Ainsi, la ligne internationale la plus fréquentée est celle qui relie Kuala Lumpur (KUL) à Singapour Changi (SIN), avec 4,9 millions de sièges.



Le Caire (CAI)-Jeddah (JED) est 2ème avec 4,8 millions de sièges, contre 3,4 millions en 2019. Londres Heathrow (LHR) est le 4ème aéroport mondial le plus fréquenté cette année avec 49 370 859 sièges.



L’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL) se classe au premier rang et l’aéroport international de Dubaï (DXB) au deuxième rang. Parmi les lignes nationales les plus fréquentées, Pékin (PEK)-Shanghai Hongqiao (SHA) occupe la première place en Chine et Honolulu (HNL)-Kahului (OGG) est la plus fréquentée aux États-Unis.



« L’Asie continue d’avoir les lignes les plus fréquentées au monde, en raison de sa popularité en tant que haut lieu du tourisme », déclare John Grant, analyste en chef chez OAG. « Bien que la capacité ne soit pas revenue aux niveaux de 2019, Londres Heathrow reste une plaque tournante du transport aérien mondial. »