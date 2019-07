AFRIQUE L'AFC investit 100 millions de dollars dans le projet pétrolier en offshore profond d'Aker Energy au Ghana

Alwihda Info | Par AMA - 18 Juillet 2019 modifié le 18 Juillet 2019 - 13:14



ACCRA, Ghana - L'Africa Finance Corporation (« AFC » ou « le Groupe »), le fournisseur de solutions d'infrastructures leader en Afrique, annonce aujourd'hui le financement d'Aker Energy A.S. (« Aker Energy »), filiale d'Aker ASA, l'une des entreprises les mieux notées du marché norvégien et l'une des principales société du domaine pétrolier, gazier et industriel. L'AFC apporte son soutien en investissant 100 millions de dollars d'obligations convertibles avec l'engagement de participer à des activités de financement ultérieures. Les fonds seront utilisés par Aker Energy pour financer le développement du bloc en eaux profondes Tano Cape Three Points (« DWTCTP » ou l'« Actif »), un bloc au large du Ghana contenant plusieurs champs pétroliers.



L'actif est détenu par les partenaires d'une joint venture : Aker Energy (50 %), Lukoil (38 %), Fueltrade (2 %) et une part de 10 % par Ghana National Petroleum Corporation (« GNPC »), intégralement détenue par l'État du Ghana. Le champ Pecan, le plus estimé du bloc DWTCTP et celui devant être développé au cours de la première phase, est un champ pétrolier qui contiendrait l'équivalent d'environ 334 millions de barils de pétrole.



L'investissement est en phase avec la stratégie globale de l'AFC en matière de ressources naturelles qui consiste à développer une portefeuille d'actifs à valeur ajoutée au sein de la chaîne de valeur énergétique. En investissant dans les actifs amont opérationnels ou semi-opérationnels à un stade précoce, l'AFC peut améliorer le potentiel de revenus des états africains pour créer des revenus nécessaires à l'investissement dans les infrastructures et les services sociaux pour leur population grandissante.



Cet investissement marque également le début de la relation mutuellement profitable entre l'AFC et Aker dans les secteurs de l'exploration et de la production sur le continent africain ; l'AFC proposera son soutien à Aker, ouvrira de nouvelles opportunités et atténuera les risques géopolitiques potentiels. Grâce à ses antécédents de respect des délais et du budget pour la livraison de projets complexes en eaux profondes, et à un réseau de filiales, telles qu'Aker Solutions, fournisseur d'équipements et de services sous-marins leader, Aker est un partenaire idéal pour l'AFC qui cherche à élargir ses partenariats avec les développeurs du secteur des ressources naturelles.



La République du Ghana (Ghana), actionnaire souverain de l'AFC depuis 2018 et État membre depuis 2011, bénéficiera de ce projet grâce à une augmentation des recettes et à des revenus issus de l'imposition et de redevances gouvernementales. Le champ en eaux profondes Tano Cape Three Points est l'un des principaux actifs d'hydrocarbures du Ghana et devrait contribuer à l'objectif à court terme du pays d'un volume de production annuel équivalent à 500 000 barils de pétrole par jour.



Samaila Zubairu, président-directeur général de l'AFC, a commenté l'annonce : « C'est une nouvelle étape pour l'Africa Finance Corporation - nous avons établi un partenariat avec la filiale de l'une des compagnies pétrolières, gazières et industrielles internationales les plus respectées afin de soutenir son premier projet en tant qu'opérateur sur le marché africain. C'est une opportunité pour l'AFC d'investir aux côtés d'un partenaire techniquement et financièrement solide qui nécessite une expertise dans le développement de projet et des conseils en ce qui concerne le secteur public en Afrique, deux compétences maîtrisées par l'AFC. »



Jan Arve Haugan, président-directeur général d'Aker Energy, a ajouté : « Nous apprécions la confiance que nous témoigne l'AFC par sa collaboration avec Aker Energy et son engagement de renforcer ultérieurement ce partenariat. Nous voyons dans l'AFC un partenaire précieux qui nous aidera à affronter les défis et saisir les opportunités qui nous attendent. »





Dans la même rubrique : < > Les infrastructures socio-collectives inaugurées au mois de juin au Togo ont coûté plus de 2 milliards FCFA Afrique : la promotion des mathématiques au service du secteur privé Togo : le Parc national de Fazao-Malfakassa, sera bientôt érigé en réserve de Biosphère