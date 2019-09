L'AFC obtient une première facilité de crédit de 150 millions USD

TOKYO, Japon - Africa Finance Corporation (« AFC » ou « le Groupe »), le principal fournisseur de solutions d'infrastructure de grande qualité en Afrique, annonce la clôture de la syndication générale d'une facilité de crédit à terme dit « samouraï » à deux devises (la « Facilité ») avec MUFG Bank, Ltd. (« MUFG ») et Sumitomo Mitsui Banking Corporation (« SMBC »), agissant à titre de « mandated lead arranger » (établissement bancaire mandaté à cet effet) et « bookrunner » (teneur de livre).



La Facilité, composée de deux tranches, les deux tranches (la tranche A libellée en USD et la tranche B en JPY) ayant une durée de 3 ans chacune (remboursement in fine), est la première facilité de crédit de l'AFC libellée en devises asiatiques. Il s'agit d'une étape importante puisque le Groupe met en place une vaste alliance d'investisseurs pour diversifier ses fonds et permettre aux institutions du monde entier de participer au développement de l'Afrique.



La transaction a été très bien accueillie sur le marché japonais des prêts, ce qui a entraîné une sursouscription significative. La Facilité sera augmentée en conséquence.



Le produit de la Facilité sera utilisé aux fins générales de l'entreprise, conformément à l'Accord de fondation de l'AFC et à la Charte.



Samaila Zubairu, président-directeur général de l'AFC, a commenté à ce sujet : « Depuis que j'ai rejoint l'AFC, l'un de mes principaux objectifs a été de construire une grande alliance d'investisseurs internationaux. L'obtention de cette facilité de crédit nous rapproche un peu plus de ce but. L'intérêt considérable du marché japonais des prêts pour la Facilité, qui s'est traduit par la sursouscription de celle-ci, nous permet de diversifier nos sources de financement et étaye notre mandat qui consiste à fournir des solutions remédiant au déficit des infrastructures en Afrique.



« L'Asie est la clé de la croissance africaine. Le Japon, en particulier, est un acteur important dont les principes fondamentaux - une croissance de qualité qui s'attèle à l'inclusion, la durabilité et la résilience, ainsi que la sécurité des personnes, qui met l'accent sur le renforcement des capacités - s'inscrivent entièrement dans la mission et la vision de l'AFC. »



La Facilité a fait l'objet d'une syndication générale le 23 juillet 2019. La signature de la convention de prêt est prévue pour le 2 septembre 2019.