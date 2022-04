L'AFRO, la première cryptomonnaie panafricaine s'introduit sur DigiFinex

L'AFRO lancée dés 2018, a été conçue pour accompagner la croissance économique du continent et son développement sociétal, faciliter les échanges entre les pays et contribuer à l'inclusion financière des individus et des PME africaines, selon un communiqué transmis à Alwihda Info.



Le développement prodigieux du paiement sur mobile en Afrique offre une véritable opportunité de révolutionner l'utilisation des cryptomonnaies. En effet les 80% des habitants du continent qui n'ont pas accès au système bancaire peuvent maintenant via leur téléphone portable et grâce à l'AFRO avoir leur propre portefeuille sécurisé et réaliser des transactions.



Imaginée par un artiste au début des années 2000 puis lancé en 2018 par un groupe international d'économistes, de juristes, d'humanistes et de spécialistes de la blockchain, ce grand rêve d'une monnaie unique pour l'Afrique est maintenant une réalité. La blockchain de l'AFRO est déjà utilisée et reconnue dans plusieurs pays du continent dont la Côte d'ivoire, l'Angola et le Mozambique et en passe d'arriver au Bénin, en République du Congo, en Guinée-Bissau et à Madagascar.



L'AFRO est un token BEP-20 de la Binance Smart Chaine (BSC) qui permet de garantir un très haut niveau de sécurité, une grande rapidité des transactions et la puissance de infrastructure technique de BINANCE, le plus gros acteur mondial des échanges et de la blockchain.