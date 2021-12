INTERNATIONAL

L’Afghanistan a besoin "du plein soutien et de la solidarité des États membres" (OCI)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Décembre 2021

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a exhorté ses États membres et non membres à mobiliser les ressources financières nécessaires pour organiser et mettre en œuvre un plan d’aide humanitaire d’urgence destiné à soutenir le peuple afghan.